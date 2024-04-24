ТАСС: замминистра обороны Иванов давно находился в «разработке»

Тимур Иванов был задержан 23 апреля по подозрению в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщил СК РФ. В ведомстве уточнили, с ним проводятся следственные действия. Иванову грозит до 15 лет лишения свободы. В тот же вечер в Кремле сообщили, что о задержании замминистра доложено президенту Владимиру Путину. Также в известность заранее был поставлен министр обороны Сергей Шойгу.