ТАСС: замминистра обороны Иванов давно находился в «разработке»
Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, который был задержан накануне вечером по подозрению в получении взятки, давно был в оперативной разработке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В оперативную разработку он попал не вчера, не позавчера и даже не месяц назад. Материалы основаны в том числе на свидетельских показаниях и на результатах оперативных мероприятий», – сказал собеседник.
Он уточнил, что оперативное сопровождение дела Иванова ведет военная контрразведка ФСБ. «Коммерсантъ» ранее писал, что его могут отправить под арест уже 24 апреля.
Тимур Иванов был задержан 23 апреля по подозрению в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщил СК РФ. В ведомстве уточнили, с ним проводятся следственные действия. Иванову грозит до 15 лет лишения свободы. В тот же вечер в Кремле сообщили, что о задержании замминистра доложено президенту Владимиру Путину. Также в известность заранее был поставлен министр обороны Сергей Шойгу.
Иванов родился в Москве в 1975 г. Он окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ. С 1999 по 2012 г. работал на предприятиях топливно-энергетического комплекса. С 2012 г. был заместителем председателя правительства Московской области. В 2013–2016 гг. Иванов работал в должности генерального директора АО «Оборонстрой».
Заместителем министра обороны был назначен в 2016 г. Иванов отвечал за строительный комплекс Минобороны и возведение зданий, сооружений для войск, строительство укреплений и восстановление новых регионов, а также за медицинское обеспечение Вооруженных сил России.