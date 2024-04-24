«Коммерсантъ»: замминистра обороны Иванова могут отправить под арест 24 апреля
Следствие намерено 24 апреля обратиться в суд с ходатайством об аресте заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, отрудники ФСБ доставили задержанного замминистра к следователям центрального аппарата Следственного комитета России (СКР). Они вынесли постановление о привлечении его в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере, до 15 лет заключения).
Ночь замминистра проведет в изоляторе временного содержания (ИВС). Если следствие будет военным, правоохранители обратятся в 235-й гарнизонный военный суд Москвы, если гражданским – в Басманный, пишет «Коммерсантъ» и подчеркивает, что «альтернативы аресту в СИЗО в данном случае практически не бывает».
23 апреля Иванова задержали по подозрению в получении взятки, сообщал СК. На сайте Минобороны России указано, что Иванов родился в 1975 г. в Москве. В 1997 г. окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. С 1999 по 2012 г. работал «на предприятиях топливно-энергетического комплекса». С 2012 г. был заместителем председателя правительства Московской области. В 2013–2016 гг. Иванов работал в должности генерального директора АО «Оборонстрой». Заместителем министра обороны был назначен в 2016 г.
Как следует из данных на сайте оборонного ведомства, у министра обороны Сергея Шойгу 12 заместителей. В списке Иванов указан восьмым.
Президенту России Владимиру Путину и Шойгу доложили о задержании Иванова. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.