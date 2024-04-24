«Коммерсантъ»: замминистра обороны Иванова могут отправить под арест 24 апреля

23 апреля Иванова задержали по подозрению в получении взятки, сообщал СК. На сайте Минобороны России указано, что Иванов родился в 1975 г. в Москве. В 1997 г. окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. С 1999 по 2012 г. работал «на предприятиях топливно-энергетического комплекса». С 2012 г. был заместителем председателя правительства Московской области. В 2013–2016 гг. Иванов работал в должности генерального директора АО «Оборонстрой». Заместителем министра обороны был назначен в 2016 г.