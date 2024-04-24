/ Общество

«Коммерсантъ»: замминистра обороны Иванова могут отправить под арест 24 апреля

Ведомости

Следствие намерено 24 апреля обратиться в суд с ходатайством об аресте заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, отрудники ФСБ доставили задержанного замминистра к следователям центрального аппарата Следственного комитета России (СКР). Они вынесли постановление о привлечении его в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере, до 15 лет заключения).

Ночь замминистра проведет в изоляторе временного содержания (ИВС). Если следствие будет военным, правоохранители обратятся в 235-й гарнизонный военный суд Москвы, если гражданским – в Басманный, пишет «Коммерсантъ» и подчеркивает, что «альтернативы аресту в СИЗО в данном случае практически не бывает».

23 апреля Иванова задержали по подозрению в получении взятки, сообщал СК. На сайте Минобороны России указано, что Иванов родился в 1975 г. в Москве. В 1997 г. окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. С 1999 по 2012 г. работал «на предприятиях топливно-энергетического комплекса». С 2012 г. был заместителем председателя правительства Московской области. В 2013–2016 гг. Иванов работал в должности генерального директора АО «Оборонстрой». Заместителем министра обороны был назначен в 2016 г.

Как следует из данных на сайте оборонного ведомства, у министра обороны Сергея Шойгу 12 заместителей. В списке Иванов указан восьмым.

Президенту России Владимиру Путину и Шойгу доложили о задержании Иванова. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных