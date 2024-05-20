Кабмин поддержал проект о защите прав гражданских жен участников спецоперации

В тексте законопроекта уточняется, что факт нахождения в брачных отношениях может быть установлен судом, если мужчина и женщина вели совместное хозяйство и проживали совместно не менее трех лет или не менее одного года при наличии совместного ребенка. Также предлагается придать закону обратную силу, т. е. его положения будут применяться и к женам тех солдат, кто погиб или пропал без вести до его принятия.