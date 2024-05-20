Кабмин поддержал проект о защите прав гражданских жен участников спецоперации

Кабмин поддержал проект о защите прав гражданских жен участников спецоперацииВ правительстве считают, что документ не должен касаться погибших до его принятия
Законопроект, позволяющий гражданским женам погибших и пропавших без вести участников специальной военной операции через суд в особом порядке признавать отношения браком и получать право на наследство и льготы, одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности. «Ведомости» ознакомились с проектом отзыва.
Инициативу внесли в конце января первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак, председатели комитетов обеих палат парламента по госстроительству Павел Крашенинников и Андрей Клишас. Новой статьей предлагается дополнить ч. 3 Гражданского кодекса.
В тексте законопроекта уточняется, что факт нахождения в брачных отношениях может быть установлен судом, если мужчина и женщина вели совместное хозяйство и проживали совместно не менее трех лет или не менее одного года при наличии совместного ребенка. Также предлагается придать закону обратную силу, т. е. его положения будут применяться и к женам тех солдат, кто погиб или пропал без вести до его принятия.
Правительство в своем отзыве указывает, что поддерживает проект при условии его доработки ко второму чтению с учетом замечаний. В частности, отмечается, что «в целях недопущения правовой неопределенности и противоречий в правоприменительной практике законопроектом следует действие проектируемых положений распространить в отношении лиц, погибших либо признанных безвестно отсутствующими или объявленных умершими после вступления в силу соответствующего федерального закона».
Согласно пояснительной записке законопроект разработан в целях защиты интересов членов «фактических семей» военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции и погибших во время ее проведения.
При этом один из абзацев ст. 1 законопроекта предусматривает, что сведения об установленном в судебном порядке браке будут вноситься в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (далее – ЕГР ЗАГС). В отзыве отмечается, что это предложение не соответствует ст. 1 Семейного кодекса – из нее следует, что брак признается таковым только в случае его заключения в органах записи актов гражданского состояния. Также поправка противоречит ст. 47 Гражданского кодекса РФ и ст. 3 закона «Об актах гражданского состояния».
Таким образом, принятие проекта в существующем виде потребует изменений указанных законов, порядков государственной регистрации и внесения сведений о браке в ЕГР ЗАГС, а также доработки ЕГР ЗАГС за счет средств федерального бюджета.
В связи с этим в правительстве предлагают это положение исключить.
В отзыве указано, что в законопроекте нужно предусмотреть положения о том, что ни одно из лиц, чей брак устанавливается в судебном порядке, не должно состоять в зарегистрированных отношениях. И должно быть установлено, что на момент гибели или признания умершим участника спецоперации они не были прекращены по обоюдному или одностороннему решению.
Законопроектом предусматривается, что факт состояния в брачных отношениях может быть установлен судом, если мужчина и женщина проживали совместно не менее трех лет или не менее одного года при наличии совместного ребенка и вели общее хозяйство. Законопроект следует дополнить положением о возможности суда в исключительных случаях с учетом выявленных им обстоятельств установить факт состояния в брачных отношениях при совместном проживании мужчины и женщины менее предусмотренных законопроектом сроков.
Также в отзыве сказано, что признание фактических брачных отношений повлечет за собой право на льготы и социальные гарантии, в связи с чем «в целях недопущения правовой неопределенности и противоречий в правоприменительной практике законопроектом следует действие проектируемых положений распространить в отношении лиц, погибших либо признанных безвестно отсутствующими или объявленных умершими после вступления в силу соответствующего закона».
Кроме того, реализация положений законопроекта, которыми вводится новая категория гражданских дел, рассматриваемых судами общей юрисдикции, может потребовать выделения дополнительных бюджетных ассигнований и увеличения штатной численности судей и работников аппаратов судов, в связи с чем законопроект подлежит доработке с учетом требований ст. 83 Бюджетного кодекса России.
«Законопроект призван защитить интересы семей военнослужащих, которые ушли на СВО, не успев жениться, или, возможно, наоборот, сперва решили исполнить военный долг, а после уже официально зарегистрировать брак. Если мужчина погибает, то женщина и их совместный ребенок остаются без господдержки, что неправильно», – отмечает член президиума «Союза отцов» Павел Склянчук.