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В президентскую программу «Время героев» отобраны первые участники

Ведомости

Для обучения в рамках образовательной программы «Время героев» отобраны первые 83 участника спецоперации, которым предстоит освоить навыки для руководства на должностях государственной и гражданской службы, сообщается на ее сайте. Поручение о запуске этого проекта в конце февраля дал президент РФ Владимир Путин.

Программа реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе мастерской управления «Сенеж». Контроль за прозрачностью отбора участников ведет Общественный совет президентской программы «Время героев».

«Основной акцент в программе будет сделан на формировании у участников, обладающих опытом управления в вооруженных силах, управленческой и психологической компетентности, необходимой для руководства на должностях государственной и гражданской службы», – пояснил ректор Президентской академии, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

В числе отобранных участников больше всего военнослужащих Вооруженных сил (ВС) РФ, но также есть добровольцы, мобилизованные и уволившиеся в запас ветераны спецоперации. Подавляющее число – это офицеры, в том числе старшие – 53 человека, младшие – 24 человека, высшие – 2 человека. Остальные участники – солдаты, матросы, сержанты и старшины.

В ходе послания Федеральному собранию 29 февраля Путин поручил создать в стране проект «Время героев», направленный на переподготовку участников спецоперации на Украине. По его словам, именно они должны занимать ведущие позиции в госкомпаниях, бизнесе, в государственном и муниципальном управлении, возглавлять регионы, предприятия и самые крупные отечественные проекты. Прием заявок для участия в первом учебном потоке президент объявил с 1 марта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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