В президентскую программу «Время героев» отобраны первые участники
Для обучения в рамках образовательной программы «Время героев» отобраны первые 83 участника спецоперации, которым предстоит освоить навыки для руководства на должностях государственной и гражданской службы, сообщается на ее сайте. Поручение о запуске этого проекта в конце февраля дал президент РФ Владимир Путин.
Программа реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе мастерской управления «Сенеж». Контроль за прозрачностью отбора участников ведет Общественный совет президентской программы «Время героев».
«Основной акцент в программе будет сделан на формировании у участников, обладающих опытом управления в вооруженных силах, управленческой и психологической компетентности, необходимой для руководства на должностях государственной и гражданской службы», – пояснил ректор Президентской академии, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.
В числе отобранных участников больше всего военнослужащих Вооруженных сил (ВС) РФ, но также есть добровольцы, мобилизованные и уволившиеся в запас ветераны спецоперации. Подавляющее число – это офицеры, в том числе старшие – 53 человека, младшие – 24 человека, высшие – 2 человека. Остальные участники – солдаты, матросы, сержанты и старшины.
В ходе послания Федеральному собранию 29 февраля Путин поручил создать в стране проект «Время героев», направленный на переподготовку участников спецоперации на Украине. По его словам, именно они должны занимать ведущие позиции в госкомпаниях, бизнесе, в государственном и муниципальном управлении, возглавлять регионы, предприятия и самые крупные отечественные проекты. Прием заявок для участия в первом учебном потоке президент объявил с 1 марта.