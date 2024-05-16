В президентскую программу «Время героев» отобраны первые участники

В ходе послания Федеральному собранию 29 февраля Путин поручил создать в стране проект «Время героев», направленный на переподготовку участников спецоперации на Украине. По его словам, именно они должны занимать ведущие позиции в госкомпаниях, бизнесе, в государственном и муниципальном управлении, возглавлять регионы, предприятия и самые крупные отечественные проекты. Прием заявок для участия в первом учебном потоке президент объявил с 1 марта.