Военные суды в России защищают права военных по каждому второму иску

По традиции встреча судейского сообщества проходила в «Президент-отеле» на Большой Якиманке в Москве. Более сотни членов совета прибыли на пленарное заседание в парадной черной одежде и сделали совместное фото. Разумеется, мероприятие началось с выступления главного теперь судьи России Подносовой. «Нельзя не отметить, что в прошедшем году были приняты необходимые меры по обеспечению доступа к правосудию на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей», – обратила внимание глава ВС, добавив, что интеграция новых регионов в российское правовое поле началась буквально с первых дней после референдума об их вхождении в состав России в сентябре 2022 г.