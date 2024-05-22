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Военные суды в России защищают права военных по каждому второму иску

Впервые на Совете судей с докладом выступила новый председатель Верховного суда Ирина Подносова
Яна Суринская
Ирина Подносова впервые после назначения на должность председателя ВС выступила с докладом перед коллегами/ Алексей Орлов / Ведомости

Военные суды в России защищают права военных по каждому второму иску. С такой статистикой дебютировала на Совете судей новый председатель Верховного суда (ВС) Ирина Подносова. Как следует из ее доклада, российские суды сосредоточились на защите прав военных в условиях проведения специальной военной операции: в 2023 г. удовлетворено 49% всех исковых требований, направленных на обеспечение военнослужащих видами довольствия, и 63% исков по обеспечению их жилищных прав. Подносова отметила, что судьи в военных судах сейчас ориентированы в том числе на активную роль суда в истребовании доказательств по делам участников спецоперации.

По традиции встреча судейского сообщества проходила в «Президент-отеле» на Большой Якиманке в Москве. Более сотни членов совета прибыли на пленарное заседание в парадной черной одежде и сделали совместное фото. Разумеется, мероприятие началось с выступления главного теперь судьи России Подносовой. «Нельзя не отметить, что в прошедшем году были приняты необходимые меры по обеспечению доступа к правосудию на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей», – обратила внимание глава ВС, добавив, что интеграция новых регионов в российское правовое поле началась буквально с первых дней после референдума об их вхождении в состав России в сентябре 2022 г.

Назначенные там 486 федеральных судей за год работы рассмотрели почти 6000 уголовных дел в первой инстанции, а также 58 000 гражданских дел и более 18 000 дел об административных правонарушениях. Кроме того, суды на новых территориях успели рассмотреть около 900 дел по экономическим спорам. Бесспорно, отметила достижение коллег Подносова, была проделана «огромная» работа по формированию единообразия судебной практики.

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Алексей Орлов / Ведомости

Председатель Совета судей Виктор Момотов, в свою очередь, предложил установить повышенные на 200% оклады для судей и судебных служащих, работающих в новых регионах, и считать один год работы за два. «Законодательство предусматривает возможность учитывать особые условия труда в регионах и повышать соответствующие гарантии», – пояснил Момотов. После этого он напомнил, что в целом последний раз фонд оплаты труда судей повышался в октябре 2016 г., а уровень ответственности и обязательств при работе в судебной системе требует соответствующей достойной оплаты и финансовых гарантий.

При этом ситуация с кадровым составом аппаратов судов и появлением новых специалистов остается сложной, признал Момотов, связав это с низкой зарплатой при высокой нагрузке. В стране не хватает около 4000 судей: 3581 – общей юрисдикции и 599 – арбитражных судов, писали в апреле «Ведомости». Глава совета связывает возникшую проблему с тем, что в прокуратуре для выпускников юридических вузов на первых ступенях карьеры оплата труда в разы больше.

По итогам заседания стало известно, что место ушедшего в отставку в апреле генерального директора Судебного департамента при ВС России Александра Гусева займет председатель Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа Владислав Иванов. Его кандидатуру для согласования в Совет судей (поддержал кандидатуру) накануне внесла Подносова. Судебный департамент, который Гусев возглавлял 24 года, занимается организационным обеспечением всех судов в стране, а также отвечает за единое информационное пространство судебной системы.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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