Российские войска взяли под контроль село Шумы в ДНР

14 июня президент России Владимир Путин обозначил условия прекращения огня и начала переговоров. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих территорий российскими, снятие санкций, а также нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина «уже завтра» готова приступить к переговорам с Россией, но только при условии, что Москва будет уважать территориальную целостность страны. В США и НАТО заявили, что Путин не вправе ставить Украине условия о мире.