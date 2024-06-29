Российские войска взяли под контроль село Шумы в ДНР
Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил России освободили населенный пункт Шумы Донецкой народной республики (ДНР) и улучшили тактическое положение. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Российские военные нанесли поражение формированиям 41-й механизированной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ), 109-й бригады теробороны в районах Кирово, Ленинское, Сокол, Новгородское и Новоселовка Первая ДНР. Противник потерял до 360 военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль, три гаубицы, американское 105-миллиметровое орудие М119 и противотанковую пушку МТ-12 «Рапира».
28 июня подразделения Южной группировки российских войск взяли под контроль село Раздоловка в ДНР, заняв более выгодные рубежи.
С 22 по 28 июня ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Под прицелом российских войск оказалась инфраструктура военных аэродромов, логистические центры накопления вооружения, цеха сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров.
14 июня президент России Владимир Путин обозначил условия прекращения огня и начала переговоров. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих территорий российскими, снятие санкций, а также нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина «уже завтра» готова приступить к переговорам с Россией, но только при условии, что Москва будет уважать территориальную целостность страны. В США и НАТО заявили, что Путин не вправе ставить Украине условия о мире.