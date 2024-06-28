Путин на Совбезе обсудил производство ракет средней и меньшей дальности
России необходимо начать производство ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Об этом в ходе заседания Совета безопасности заявил президент РФ Владимир Путин.
«Судя по всему, нам нужно начать производство этих ударных систем и затем, исходя из реально складывающейся ситуации, принимать решение о том, где, если это потребуется для обеспечения нашей безопасности, их размещать», – сказал глава государства.
Путин напомнил, что в 2019 г. Россия отказалась от производства и размещения таких ракет до тех пор, пока США не начнет их развертывание в каком-то из регионов мира. Но на данный момент уже известно, что американцами запущено не только производство этих систем, но ракеты уже привозили на учения в Данию, а недавно было объявлено об их нахождении на Филиппинах, сказал президент.
С учетом этих обстоятельств он предложил высказаться о возможной реакции РФ на эту ситуацию и о производстве в стране таких ракет. Он передал слово министру иностранных дел Сергею Лаврову, а также главе Минобороны Андрею Белоусову. На этом трансляция открытой части заседания Совбеза была окончена.
15 апреля Тихоокеанское командование армии США сообщило, что ракетный комплекс Typhon (он же Mid-Range Capability) будет задействован в ежегодных американо-филиппинских учениях. Эта установка может запускать крылатые ракеты Tomahaw дальностью до 1800 км и многоцелевые ракеты Standard SM-6 на расстояние примерно до 460 км.
Развертывание этого комплекса было запрещено Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Соглашение предусматривало также их ликвидацию и запрет на разработку. Однако США вышли из договора летом 2019 г. Поводом к такому решению Вашингтон назвал якобы имевшиеся нарушения со стороны России. Москва эти обвинения отвергла.