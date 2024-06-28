Путин на Совбезе обсудил производство ракет средней и меньшей дальности

Путин напомнил, что в 2019 г. Россия отказалась от производства и размещения таких ракет до тех пор, пока США не начнет их развертывание в каком-то из регионов мира. Но на данный момент уже известно, что американцами запущено не только производство этих систем, но ракеты уже привозили на учения в Данию, а недавно было объявлено об их нахождении на Филиппинах, сказал президент.