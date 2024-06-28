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Путин на Совбезе обсудил производство ракет средней и меньшей дальности

Ведомости

России необходимо начать производство ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Об этом в ходе заседания Совета безопасности заявил президент РФ Владимир Путин.  

«Судя по всему, нам нужно начать производство этих ударных систем и затем, исходя из реально складывающейся ситуации, принимать решение о том, где, если это потребуется для обеспечения нашей безопасности, их размещать», – сказал глава государства.

Путин напомнил, что в 2019 г. Россия отказалась от производства и размещения таких ракет до тех пор, пока США не начнет их развертывание в каком-то из регионов мира. Но на данный момент уже известно, что американцами запущено не только производство этих систем, но ракеты уже привозили на учения в Данию, а недавно было объявлено об их нахождении на Филиппинах, сказал президент.

С учетом этих обстоятельств он предложил высказаться о возможной реакции РФ на эту ситуацию и о производстве в стране таких ракет. Он передал слово министру иностранных дел Сергею Лаврову, а также главе Минобороны Андрею Белоусову. На этом трансляция открытой части заседания Совбеза была окончена.

15 апреля Тихоокеанское командование армии США сообщило, что ракетный комплекс Typhon (он же Mid-Range Capability) будет задействован в ежегодных американо-филиппинских учениях. Эта установка может запускать крылатые ракеты Tomahaw дальностью до 1800 км и многоцелевые ракеты Standard SM-6 на расстояние примерно до 460 км.

Развертывание этого комплекса было запрещено Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Соглашение предусматривало также их ликвидацию и запрет на разработку. Однако США вышли из договора летом 2019 г. Поводом к такому решению Вашингтон назвал якобы имевшиеся нарушения со стороны России. Москва эти обвинения отвергла.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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