Рябков предрек США нестабильность из-за размещения ракетного комплекса Typhon
После того как США в рамках учений разместили на Филиппинах наземный ракетный комплекс Typhon, период стабильности для американцев в этой сфере может закончиться, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Он пояснил, что Россия из-за действий США может отказаться от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в своей стране.
«Мы уже не раз говорили, что появление американских средств средней и меньшей дальности в любом регионе мира будет означать наш отказ от моратория <…> американцам прекрасно известно, что период относительной стабильности в этой сфере для них закончится, но они идут по другому пути», – сказал дипломат (цитата ТАСС).
Рябков напомнил, что мораторий был объявлен президентом, поэтому решение по ситуации может приниматься только на высшем уровне.
«Когда это произойдет, вопрос открытый», – добавил он.
15 апреля на сайте Тихоокеанского командования армии США сообщалось, что ракетный комплекс Typhon (он же Mid-Range Capability) будет задействован в ежегодных американо-филиппинских учениях. Эта наземная пусковая установка может запускать крылатые ракеты Tomahaw дальностью до 1800 км и многоцелевые ракеты Standard SM-6 на расстояние примерно до 460 км.
Развертывание этого комплекса было запрещено Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Соглашение предусматривало ликвидацию баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км) с запретом на их разработку и развертывание.
Однако США вышли из договора летом 2019 г. Поводом к такому решению в США назвали якобы имевшиеся нарушения со стороны России. Москва эти обвинения отвергла.