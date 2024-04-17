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Рябков предрек США нестабильность из-за размещения ракетного комплекса Typhon

Ведомости

После того как США в рамках учений разместили на Филиппинах наземный ракетный комплекс Typhon, период стабильности для американцев в этой сфере может закончиться, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Он пояснил, что Россия из-за действий США может отказаться от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в своей стране.

«Мы уже не раз говорили, что появление американских средств средней и меньшей дальности в любом регионе мира будет означать наш отказ от моратория <…> американцам прекрасно известно, что период относительной стабильности в этой сфере для них закончится, но они идут по другому пути», – сказал дипломат (цитата ТАСС).

Рябков напомнил, что мораторий был объявлен президентом, поэтому решение по ситуации может приниматься только на высшем уровне.

«Когда это произойдет, вопрос открытый», – добавил он.

15 апреля на сайте Тихоокеанского командования армии США сообщалось, что ракетный комплекс Typhon (он же Mid-Range Capability) будет задействован в ежегодных американо-филиппинских учениях. Эта наземная пусковая установка может запускать крылатые ракеты Tomahaw дальностью до 1800 км и многоцелевые ракеты Standard SM-6 на расстояние примерно до 460 км.

Развертывание этого комплекса было запрещено Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Соглашение предусматривало ликвидацию баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км) с запретом на их разработку и развертывание. 

Однако США вышли из договора летом 2019 г. Поводом к такому решению в США назвали якобы имевшиеся нарушения со стороны России. Москва эти обвинения отвергла.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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