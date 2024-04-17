Рябков предрек США нестабильность из-за размещения ракетного комплекса Typhon

«Мы уже не раз говорили, что появление американских средств средней и меньшей дальности в любом регионе мира будет означать наш отказ от моратория <…> американцам прекрасно известно, что период относительной стабильности в этой сфере для них закончится, но они идут по другому пути», – сказал дипломат (цитата ТАСС).