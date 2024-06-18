Кто теперь руководит Министерством обороны

Горнин был назначен в 2012 г. заместителем министра финансов, а в 2018 г. его назначили первым заместителем. В Минфине он курировал политику в отношении региональных финансов, а также закрытые статьи бюджета: расходы на оборону, силовые ведомства и т. д. В подчинении у Горнина было пять департаментов, в частности межбюджетных отношений, бюджетной политики в сфере государственной военной и правоохранительной службы и государственного оборонного заказа и ряд других. По словам директора Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова, Горнин давно и профессионально разбирается в вопросах финансирования Минобороны.