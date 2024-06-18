Кто теперь руководит Министерством обороны

Кто теперь руководит Министерством обороныПоследние соратники Сергея Шойгу уходят из военного ведомства
Со своих должностей в Министерстве обороны указами президента Владимира Путина 17 июня уволены четверо военных чиновников, которые долгие годы работали заместителями главы военного ведомства. Это Татьяна Шевцова (с 2010 г.), Николай Панков (с 2002 г.), Павел Попов (с 2013 г.) и Руслан Цаликов (с 2013 г.), который был первым заместителем министра Сергея Шойгу. Тот с 14 мая перешел на пост секретаря Совбеза – ведомства, в значительной степени ответственного за аналитические, а не за распорядительные задачи. Во главе Минобороны его сменил первый вице-премьер по экономике Андрей Белоусов.
Первым заместителем министра обороны теперь назначен Леонид Горнин. Он занимал аналогичную должность в Минфине. На ней он курировал в том числе департамент бюджетной политики в сфере государственной военной и правоохранительной службы и государственного оборонного заказа. Горнин будет курировать финансовый блок ведомства, заменив тем самым Шевцову, но уже в ранге первого заместителя. «Его главные задачи – повышение прозрачности финансовых потоков и обеспечение эффективного расходования бюджетных средств», – следует из разъяснений Минобороны.
Также заместителем министра назначен первый заместитель управделами президента (УДП) Павел Фрадков (брат председателя Промсвязьбанка Петра и сын бывшего премьера Михаила Фрадкова, который сейчас возглавляет РИСИ). Теперь он будет занят вопросами «управления имуществом, земельными ресурсами, а также строительством объектов для нужд Минобороны и народного хозяйства», говорится в разъяснении ведомства. Это был круг обязанностей арестованного в апреле за получение взятки замминистра Тимура Иванова. До начала работы в УДП в 2015 г. (сначала «простым» замом) Павел Фрадков был заместителем руководителя Росимущества.
Кроме того, заместителем Белоусова стала Анна Цивилева, председатель государственного фонда «Защитники Отечества» (она, по сведениям «Ведомостей», сохранит должность главы фонда). Она «будет отвечать за вопросы организации социального и жилищного обеспечения военнослужащих, трансформации и выведения всех связанных с этим процессов в военном ведомстве на новый качественный уровень, где в центре находится человек», что знакомо ей по работе в «Защитниках Отечества». Должность замминистра по социальным вопросам в министерстве вводится впервые.
Также опубликован указ о назначении начальником аппарата министерства бывшего аудитора Счетной палаты Олега Савельева вместо Юрия Садовенко. Об этом стало известно еще в мае вскоре после того, как министром обороны был назначен Белоусов.
Отдельным указом президент установил, что в министерстве должно быть 12 заместителей, включая двух первых (первый заместитель министра – начальник Генштаба Валерий Герасимов). После последних назначений заполнены вакансии 10 из них.
Обязанности Цаликова (взаимодействие с правоохранительными органами и судами, информационная политика) пока не распределены между другими замами. Не назначен замминистра – статс-секретарь на смену Панкову.
В целом должностные позиции Панкова, отвечавшего за кадры, Попова, руководившего развитием Национального центра управления обороной и безопасностью, и Цаликова, курировавшего правовые вопросы и информполитику, не являются абсолютно необходимыми в структуре Минобороны, хотя новый статс-секретарь должен быть назначен, говорит источник, близкий к Минобороны.
Панков служил на должности замминистра еще с 2002 г., когда министром был Сергей Иванов, а Шевцова – с 2010 г., ее в министерство привел Анатолий Сердюков. В отличие от Цаликова и Попова, которые работали с Шойгу еще в МЧС, они не относились к его ближайшим соратникам, говорит источник, близкий к Минобороны. Таким образом, все заместители министра, проработавшие весь министерский срок Шойгу, покинули министерство и заменены проверенными профессионалами, говорит он.
Горнин был назначен в 2012 г. заместителем министра финансов, а в 2018 г. его назначили первым заместителем. В Минфине он курировал политику в отношении региональных финансов, а также закрытые статьи бюджета: расходы на оборону, силовые ведомства и т. д. В подчинении у Горнина было пять департаментов, в частности межбюджетных отношений, бюджетной политики в сфере государственной военной и правоохранительной службы и государственного оборонного заказа и ряд других. По словам директора Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова, Горнин давно и профессионально разбирается в вопросах финансирования Минобороны.
В работе Цивилевой акцент может быть сделан «на положении находящихся на фронте и ресоциализации вернувшихся военнослужащих, отчасти продолжая логику выступления Белоусова в Госдуме с акцентом на социальные проблемы», говорит политолог Михаил Виноградов. Цивилева приходит в Минобороны, чтобы курировать всю социальную сферу, работу в этом направлении она продемонстрировала в «Защитниках Отечества», напоминает политолог Евгений Минченко.
Серия указов президента о кадровых назначениях и структурных изменениях Министерства обороны говорит о том, что новый министр Белоусов постепенно начинает менять облик и функциональность ведомства. По сути, он завершил первоначальный аудит того хозяйства, которое ему досталось, и уже представил президенту предложения по оптимизации работы министерства, указывает политолог Григорий Добромелов.
Вместо аппарата министра обороны теперь появляется аппарат министерства, продолжает эксперт. Он нужен ведомству для повышения эффективности взаимодействия всех структур, говорит он: «И значит, возрастает роль нового руководителя аппарата Савельева». Белоусов начинает преобразования, чтобы работа Министерства обороны стала более экономически эффективной и в первую очередь была направлена на то, чтобы обеспечить Вооруженные силы всеми необходимыми ресурсами, отмечает он.