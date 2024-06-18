– Ребята зачастую боятся показаться слабыми даже перед врачами. Им кажется, что сильному мужчине негоже проявлять слабость, и поэтому сейчас мы выступили с такой инициативой: мы предлагаем ветерану СВО пройти комплексную расширенную диспансеризацию. Это работает так: в определенный день ребят привозят в профильное медицинское учреждение. Это может быть госпиталь ветеранов ВОВ, областные или республиканские больницы. Одним днем они могут посетить целый список врачей и пройти обследования. В рамках этой диспансеризации они проходят консультацию медицинского психолога и психиатра, и здесь специалист определяет, какое психоэмоциональное состояние у этого человека. Нужна ли ему дальше длительная коррекция специалиста или он достаточно стабилен, чтобы направить его только к социальному психологу. Сейчас ребята сами говорят, что это им необходимо, они обращаются за помощью. Они видят результаты и понимают, что это помогает. Им действительно нужны время и помощь специалиста, чтобы пережить эти трудности. Еще раз подчеркну: когда человек видит перспективу в своей жизни, он готов поправить здоровье и поработать с психологом, чтобы двигаться дальше.