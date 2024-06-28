Минобороны РФ заявило о взятии под контроль села Раздоловка в ДНР
Подразделения Южной группировки российских войск взяли под контроль село Раздоловка в Донецкой народной республике (ДНР) и заняли более выгодные рубежи, сообщило Минобороны РФ.
В сводке поясняется, что на этом направлении нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух аэромобильных и двух десантно-штурмовых бригад вооруженных сил Украины (ВСУ).
В целом с 22 по 28 июня российские войска нанесли удары по объектам энергетики, которые обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса соседнего государства, а также по инфраструктуре военных аэродромов, логистическим центрам накопления вооружения, цехам сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров. Кроме того, добавили в Минобороны РФ, поражались пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.
Президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г. По его словам, она проводится с целью защиты населения от киевского режима, а также демилитаризации и денацификации соседней страны. 14 июня Путин назвал условия прекращения огня и начала переговоров. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих территорий российскими, снятие санкций, а также нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины. В Киеве инициативу отвергли.