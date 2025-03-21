Россия соблюдает договоренность с США о ненападении на энергообъекты Украины

По словам дипломата, это произошло через несколько часов после завершения телефонного разговора между Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Глава РФ принял предложение о взаимном отказе сторон от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. После этого российские военные сами уничтожили свои беспилотники, которые были направлены на украинские объекты энергетической инфраструктуры.