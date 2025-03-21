Россия соблюдает договоренность с США о ненападении на энергообъекты Украины
Приказ президента РФ Владимира Путина воздерживаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры действует. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга.
По словам пресс-секретаря главы государства, новой информации по этому поводу пока нет.
«Именно речь идет о приостановке ударов, и президент Путин дал команду приостановить удары по объектам энергетической инфраструктуры», – подчеркнул Песков.
20 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский нарушил данное США обещание. Он отдал приказ нанести удар по объекту энергетической инфраструктуры в станице Кавказская Краснодарского края. Там случилась разгерметизация резервуара с нефтью, которая привела к масштабному пожару.
По словам дипломата, это произошло через несколько часов после завершения телефонного разговора между Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Глава РФ принял предложение о взаимном отказе сторон от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. После этого российские военные сами уничтожили свои беспилотники, которые были направлены на украинские объекты энергетической инфраструктуры.
Захарова отметила, что Зеленский публично заявил о принятии инициативы об отказе от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Однако, по данным МИД РФ, был отдан приказ, противоречащий этому заявлению. Таким образом, по мнению Захаровой, Киев подтвердил свою абсолютную «недоговороспособность».