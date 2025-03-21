Газета
Телеграм
/ Политика

Россия соблюдает договоренность с США о ненападении на энергообъекты Украины

Ведомости

Приказ президента РФ Владимира Путина воздерживаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры действует. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга.

По словам пресс-секретаря главы государства, новой информации по этому поводу пока нет.

«Именно речь идет о приостановке ударов, и президент Путин дал команду приостановить удары по объектам энергетической инфраструктуры», – подчеркнул Песков.

20 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский нарушил данное США обещание. Он отдал приказ нанести удар по объекту энергетической инфраструктуры в станице Кавказская Краснодарского края. Там случилась разгерметизация резервуара с нефтью, которая привела к масштабному пожару.

По словам дипломата, это произошло через несколько часов после завершения телефонного разговора между Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Глава РФ принял предложение о взаимном отказе сторон от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. После этого российские военные сами уничтожили свои беспилотники, которые были направлены на украинские объекты энергетической инфраструктуры.

Захарова отметила, что Зеленский публично заявил о принятии инициативы об отказе от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Однако, по данным МИД РФ, был отдан приказ, противоречащий этому заявлению. Таким образом, по мнению Захаровой, Киев подтвердил свою абсолютную «недоговороспособность».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных