Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре

18 марта прошел телефонный разговор президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. В ходе разговора Путин поддержал предложение Трампа о 30-дневном взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре и дал соответствующую команду военным.