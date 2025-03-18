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Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре

Ведомости

Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Его слова передает украинское издание «Страна».

«Мы всегда поддерживали позицию не наносить удары каким-либо оружием по энергетике», – сказал он.

18 марта прошел телефонный разговор президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. В ходе разговора Путин поддержал предложение Трампа о 30-дневном взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре и дал соответствующую команду военным.

Путин также подчеркнул, что для недопущения эскалации конфликта на Украине и решения его мирным путем необходимо прекратить поставку иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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