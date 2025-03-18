Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре
Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Его слова передает украинское издание «Страна».
«Мы всегда поддерживали позицию не наносить удары каким-либо оружием по энергетике», – сказал он.
18 марта прошел телефонный разговор президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. В ходе разговора Путин поддержал предложение Трампа о 30-дневном взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре и дал соответствующую команду военным.
Путин также подчеркнул, что для недопущения эскалации конфликта на Украине и решения его мирным путем необходимо прекратить поставку иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.