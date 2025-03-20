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Захарова: Зеленский нарушил обязательство об отказе от ударов по энергообъектам

Ведомости

Глава Украины Владимир Зеленский нарушил данное США обещание, распорядившись нанести удар по энергообъекту в станице Кавказская в Краснодарском крае. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Прямую трансляцию ее выступления опубликовали в Telegram-канале министерства.

По словам дипломата, это привело к разгерметизации резервуара с нефтью и крупному пожару. Это произошло через несколько часов после завершения телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Глава РФ принял предложение о взаимном отказе сторон от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры.

После этого российские военные даже сами уничтожили свои беспилотники, которые уже были направлены на украинские энергообъекты. Захарова отметила, что Зеленский публично тоже заявил, что принимает инициативу об отказе от ударов по энергетической инфраструктуре. Но на деле, по данным МИДа, был отдан противоположный приказ.

«Зеленский и киевский режим в очередной раз нарушили достигнутые понимания, подтвердили тем самым свою абсолютную недоговороспособность», – заявила Захарова.

В ходе брифинга дипломат также высказалась по поводу заявления будущего канцлера Германии Фридриха Мерца о наращивании военной мощи. Захарова подчеркнула, что Россия не планирует нападать на Германию. Однако Российская Федерация будет принимать своевременные и решительные меры в ответ на любые проявления милитаризма, чтобы предотвратить угрозы своей безопасности.

19 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле расценили атаки ВСУ как саботаж договоренностей Путина и Трампа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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