Захарова: Зеленский нарушил обязательство об отказе от ударов по энергообъектам
Глава Украины Владимир Зеленский нарушил данное США обещание, распорядившись нанести удар по энергообъекту в станице Кавказская в Краснодарском крае. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Прямую трансляцию ее выступления опубликовали в Telegram-канале министерства.
По словам дипломата, это привело к разгерметизации резервуара с нефтью и крупному пожару. Это произошло через несколько часов после завершения телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Глава РФ принял предложение о взаимном отказе сторон от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры.
После этого российские военные даже сами уничтожили свои беспилотники, которые уже были направлены на украинские энергообъекты. Захарова отметила, что Зеленский публично тоже заявил, что принимает инициативу об отказе от ударов по энергетической инфраструктуре. Но на деле, по данным МИДа, был отдан противоположный приказ.
«Зеленский и киевский режим в очередной раз нарушили достигнутые понимания, подтвердили тем самым свою абсолютную недоговороспособность», – заявила Захарова.
В ходе брифинга дипломат также высказалась по поводу заявления будущего канцлера Германии Фридриха Мерца о наращивании военной мощи. Захарова подчеркнула, что Россия не планирует нападать на Германию. Однако Российская Федерация будет принимать своевременные и решительные меры в ответ на любые проявления милитаризма, чтобы предотвратить угрозы своей безопасности.
19 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле расценили атаки ВСУ как саботаж договоренностей Путина и Трампа.