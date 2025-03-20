Захарова: Зеленский нарушил обязательство об отказе от ударов по энергообъектам

После этого российские военные даже сами уничтожили свои беспилотники, которые уже были направлены на украинские энергообъекты. Захарова отметила, что Зеленский публично тоже заявил, что принимает инициативу об отказе от ударов по энергетической инфраструктуре. Но на деле, по данным МИДа, был отдан противоположный приказ.