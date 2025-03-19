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В Кремле расценили атаки ВСУ как саботаж договоренностей Путина и Трампа

Ведомости

В Кремле расценивают атаки со стороны Киева, несмотря на взаимную договоренность о прекращении атак по энергетическим инфраструктурам на 30 дней, как саботаж, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

По словам Пескова, информация о договоренности, достигнутой в ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, и приказе российского лидера прекратить удары по энергетической структуре Украины к моменту атак со стороны Киева была широко доступна.

Украинская сторона ничего не сделала для отмены данных атак, поэтому эти действия идут вразрез с «общими усилиями», заявил Песков.

В ходе телефонного разговора между Путиным и Трампом 18 марта лидеры государств пришли к соглашению, что первым шагом на пути к миру между Россией и Украиной станет прекращение боевых действий в энергетическом и инфраструктурном секторах. Президент РФ сразу дал военным соответствующую команду.

Позже президент украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона поддерживает данное предложение.

19 марта в Минобороны сообщили, что Киев, несмотря на договоренность, продолжил атаки по энергетической инфраструктуре РФ. В министерстве расценили подобные действия как подготовленную провокацию с целью срыва мирных инициатив Трампа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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