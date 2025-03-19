В Кремле расценили атаки ВСУ как саботаж договоренностей Путина и Трампа
В Кремле расценивают атаки со стороны Киева, несмотря на взаимную договоренность о прекращении атак по энергетическим инфраструктурам на 30 дней, как саботаж, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
По словам Пескова, информация о договоренности, достигнутой в ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, и приказе российского лидера прекратить удары по энергетической структуре Украины к моменту атак со стороны Киева была широко доступна.
Украинская сторона ничего не сделала для отмены данных атак, поэтому эти действия идут вразрез с «общими усилиями», заявил Песков.
В ходе телефонного разговора между Путиным и Трампом 18 марта лидеры государств пришли к соглашению, что первым шагом на пути к миру между Россией и Украиной станет прекращение боевых действий в энергетическом и инфраструктурном секторах. Президент РФ сразу дал военным соответствующую команду.
Позже президент украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона поддерживает данное предложение.
19 марта в Минобороны сообщили, что Киев, несмотря на договоренность, продолжил атаки по энергетической инфраструктуре РФ. В министерстве расценили подобные действия как подготовленную провокацию с целью срыва мирных инициатив Трампа.