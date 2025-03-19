В Кремле расценили атаки ВСУ как саботаж договоренностей Путина и Трампа

В ходе телефонного разговора между Путиным и Трампом 18 марта лидеры государств пришли к соглашению, что первым шагом на пути к миру между Россией и Украиной станет прекращение боевых действий в энергетическом и инфраструктурном секторах. Президент РФ сразу дал военным соответствующую команду.