После получения приказа от Путина ВС РФ сбили собственные беспилотники

Сообщается, что в момент, когда российские военные получили соответствующий приказ, в воздухе находилось семь БПЛА, нацеленных на объекты украинские энергетической инфраструктуры, находящихся в Николаевской области. Из них шесть были ликвидированы с помощью ЗРПК «Панцирь», еще один – дежурным истребителем воздушно-космических сил (ВКС) России.