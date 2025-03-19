После получения приказа от Путина ВС РФ сбили собственные беспилотники
После получения приказа от президента России Владимира Путина о 30-дневном взаимном отказе российской и украинской сторон от ударов по энергетической инфраструктуре вооруженные силы (ВС) РФ сбили собственные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), сообщает Минобороны в своем Telegram-канале.
Сообщается, что в момент, когда российские военные получили соответствующий приказ, в воздухе находилось семь БПЛА, нацеленных на объекты украинские энергетической инфраструктуры, находящихся в Николаевской области. Из них шесть были ликвидированы с помощью ЗРПК «Панцирь», еще один – дежурным истребителем воздушно-космических сил (ВКС) России.
В Минобороны добавили, что атаки Киева на энергетическую инфраструктуру России являются подготовленной провокацией для срыва мирных инициатив президента США Дональда Трампа.
В ходе телефонного разговора между Путиным и президентом США Дональдом Трампом 18 марта лидеры государств пришли к соглашению, что первым шагом на пути к миру между Россией и Украиной станет прекращение боевых действий в энергетическом и инфраструктурном секторах. Президент РФ сразу дал военным соответствующую команду.
Позже президент украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона поддерживает данное предложение.