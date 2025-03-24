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В Кремле указали США на продолжение ударов ВСУ по российским энергообъектам

Ведомости

В США могут сделать выводы после ударов ВСУ по российским энергообъектам. В РФ же продолжают соблюдать договоренность о ненападении на объекты энергоинфраструктуры Украины. Об этом в ходе брифинга рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока каких-то иных команд со стороны президента не было. Наши вооруженные силы выполняют все указания верховного главнокомандующего», – сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, власти сейчас самым внимательным образом отслеживают ситуацию.

«Собственно, ее также имеют возможность отслеживать наши американские визави и делать соответствующие выводы», – отметил Песков.

20 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский не сдержал обещание, данное США. По ее словам, украинский лидер отдал распоряжение атаковать объект энергетической инфраструктуры в станице Кавказская, расположенной в Краснодарском крае. В результате атаки произошла разгерметизация резервуара с нефтью, что привело к масштабному возгоранию.

В ходе телефонного разговора Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта договорились о том, что первым шагом на пути к миру между Россией и Украиной станет прекращение боевых действий в энергетической и инфраструктурной сферах. Президент РФ немедленно отдал соответствующие указания военным. Тем даже пришлось сбить собственные беспилотники, которые на момент команды уже были в небе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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