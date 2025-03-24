В Кремле указали США на продолжение ударов ВСУ по российским энергообъектам

В ходе телефонного разговора Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта договорились о том, что первым шагом на пути к миру между Россией и Украиной станет прекращение боевых действий в энергетической и инфраструктурной сферах. Президент РФ немедленно отдал соответствующие указания военным. Тем даже пришлось сбить собственные беспилотники, которые на момент команды уже были в небе.