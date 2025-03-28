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В Белом доме ответили на предложение Путина о внешнем управлении на Украине

Ведомости

Вашингтон считает, что система управления на Украине определяется ее конституцией и народом. Об этом заявил неназванный представитель Совета национальной безопасности Белого дома, отвечая на предложение президента РФ Владимира Путина о внешнем управлении на Украине, передает Reuters.

Вечером 27 марта Путин, общаясь с моряками атомной подводной лодки «Архангельск» в ходе поездки в Мурманск, заявил о возможности введения на Украине «временного управления под эгидой ООН вместе с США, странами Европы и партнерами России».

По мнению главы государства, это позволило бы провести на Украине демократические выборы, чтобы «привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство». Только после проведения выборов на Украине стороны могли бы начать переговоры о заключении мира. Путин уточнил, что такое предложение является «лишь одним из вариантов», который можно рассмотреть и который уже применялся в других странах.

17 марта президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по Украине выходят на критический этап. Об этом он заявил перед телефонным разговором с Путиным, который состоялся 18 марта.

Трамп в интервью телеканалу Newsmax сообщил 25 марта, что Россия «хочет, чтобы это [боевые действия] закончилось, но, возможно, они тянут время». «Я делал это годами, знаете ли. Когда я не хочу подписывать контракт, но хочу как бы остаться в игре», – пояснил он. При этом он подтвердил, что и Москва, и Киев рассчитывают на завершение конфликта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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