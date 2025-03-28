В Белом доме ответили на предложение Путина о внешнем управлении на Украине
Вашингтон считает, что система управления на Украине определяется ее конституцией и народом. Об этом заявил неназванный представитель Совета национальной безопасности Белого дома, отвечая на предложение президента РФ Владимира Путина о внешнем управлении на Украине, передает Reuters.
Вечером 27 марта Путин, общаясь с моряками атомной подводной лодки «Архангельск» в ходе поездки в Мурманск, заявил о возможности введения на Украине «временного управления под эгидой ООН вместе с США, странами Европы и партнерами России».
По мнению главы государства, это позволило бы провести на Украине демократические выборы, чтобы «привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство». Только после проведения выборов на Украине стороны могли бы начать переговоры о заключении мира. Путин уточнил, что такое предложение является «лишь одним из вариантов», который можно рассмотреть и который уже применялся в других странах.
17 марта президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по Украине выходят на критический этап. Об этом он заявил перед телефонным разговором с Путиным, который состоялся 18 марта.
Трамп в интервью телеканалу Newsmax сообщил 25 марта, что Россия «хочет, чтобы это [боевые действия] закончилось, но, возможно, они тянут время». «Я делал это годами, знаете ли. Когда я не хочу подписывать контракт, но хочу как бы остаться в игре», – пояснил он. При этом он подтвердил, что и Москва, и Киев рассчитывают на завершение конфликта.