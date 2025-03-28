В Белом доме ответили на предложение Путина о внешнем управлении на Украине

По мнению главы государства, это позволило бы провести на Украине демократические выборы, чтобы «привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство». Только после проведения выборов на Украине стороны могли бы начать переговоры о заключении мира. Путин уточнил, что такое предложение является «лишь одним из вариантов», который можно рассмотреть и который уже применялся в других странах.