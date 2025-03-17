Трамп заявил, что переговоры по Украине выходят на критический этап
Президент США Дональд Трамп заявил накануне своего разговора с президентом России Владимиром Путиным, что переговоры о завершении конфликта на Украине вступают в решающую фазу.
«У нас состоится очень важный разговор [с Путиным 18 марта]. Мы уже вели переговоры, но сейчас мы подходим к очень критическому этапу, и мы хотим завершить всю эту историю с Россией и Украиной. И я думаю, Украина этого хочет. Я знаю, что они этого хотят. Все этого хотят», – сказал Трамп журналистам.
Отвечая на вопрос о возможности пригласить Путина в Белый дом, Трамп отметил, что сначала хочет подписать мирное соглашение по Украине, а затем уже обсуждать этот вопрос.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что для согласования нового разговора Путина и Трампа, который запланирован на 18 марта, потребовались дни, такие контакты на высшем уровне могут согласовываться очень быстро.
По его словам, новый разговор Путина и Трампа – это важный шаг, который задает тон движению по реанимации отношений государств. Список тем для переговоров президентов включает вопросы актуальной повестки дня и, главным образом, тезисы по украинскому урегулированию.
Трамп говорил представителям прессы, что существуют «очень хорошие шансы» на окончание конфликта на Украине и что он планирует обсудить с Путиным вопрос территорий и атомных электростанций.