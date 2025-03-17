Трамп заявил, что переговоры по Украине выходят на критический этап

«У нас состоится очень важный разговор [с Путиным 18 марта]. Мы уже вели переговоры, но сейчас мы подходим к очень критическому этапу, и мы хотим завершить всю эту историю с Россией и Украиной. И я думаю, Украина этого хочет. Я знаю, что они этого хотят. Все этого хотят», – сказал Трамп журналистам.