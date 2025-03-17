Трамп обсудит с Путиным ситуацию с Запорожской АЭС

Трамп обсудит с Путиным ситуацию с Запорожской АЭСТелефонный разговор между лидерами РФ и США запланирован на 18 марта
Президент США Дональд Трамп обсудит вопрос Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) во время запланированного телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 18 марта, сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
«На границе России и Украины есть электростанция, которую обсуждали с украинцами, и он затронет этот вопрос в разговоре с Путиным завтра», – сказала Левитт журналистам.
Лихачев напомнил о недавно прошедшей ротации экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая впервые состоялась через территорию России. По его словам, это связано с сорванными Украиной прошлыми сменами состава сотрудников организации.
7 февраля гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Москву, где провел встречу с Лихачевым. Тогда глава организации заявил, что военная активность вокруг ЗАЭС продолжается, атаки усиливаются. Он при этом заявил, что агентство пока не может утверждать, какой из сторон принадлежат обломки ракет и беспилотников, обнаруженных возле ЗАЭС, но МАГАТЭ поднимает этот вопрос «на самом высшем уровне».
ЗАЭС и Энергодар перешли под контроль России в начале спецоперации, в конце февраля 2022 г. В октябре того же года президент России Владимир Путин поручил принять объекты в федеральную собственность и создать ФГУП «Запорожская АЭС». В ноябре 2024 г. Гросси подтвердил, что эксперты агентства будут присутствовать на станции до заморозки конфликта на Украине.
13 марта Трамп заявил, что обсуждает с украинским руководством вопросы земель – что будет утрачено и сохранено за Украиной, а также кому будет принадлежать Запорожская АЭС.