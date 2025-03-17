Лихачев заявил о сохранении напряженности вокруг Запорожской АЭС

7 февраля гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Москву, где провел встречу с Лихачевым. Тогда глава организации заявил, что военная активность вокруг ЗАЭС продолжается, атаки усиливаются. Он при этом заявил, что агентство пока не может утверждать, какой из сторон принадлежат обломки ракет и беспилотников, обнаруженных возле ЗАЭС, но МАГАТЭ поднимает этот вопрос «на самом высшем уровне».