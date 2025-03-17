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Лихачев заявил о сохранении напряженности вокруг Запорожской АЭС

Ведомости

Обстановка вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) остается напряженной, в том числе из-за украинских атак возле станции. Об этом сообщил руководитель госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«На Запорожской АЭС все напряженно. Регулярно фиксируются и атаки боевых дронов, и ракетная опасность, и артобстрелы на линии соприкосновения. Это буквально сотни метров до станции», – сказал он.

Лихачев напомнил о недавно прошедшей ротации экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая впервые состоялась через территорию России. По его словам, это связано с сорванными Украиной прошлыми сменами состава сотрудников организации.

7 февраля гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Москву, где провел встречу с Лихачевым. Тогда глава организации заявил, что военная активность вокруг ЗАЭС продолжается, атаки усиливаются. Он при этом заявил, что агентство пока не может утверждать, какой из сторон принадлежат обломки ракет и беспилотников, обнаруженных возле ЗАЭС, но МАГАТЭ поднимает этот вопрос «на самом высшем уровне».

ЗАЭС и Энергодар перешли под контроль России в начале спецоперации, в конце февраля 2022 г. В октябре того же года президент России Владимир Путин поручил принять объекты в федеральную собственность и создать ФГУП «Запорожская АЭС». В ноябре 2024 г. гендиректор МАГАТЭ Гросси подтвердил, что эксперты агентства будут присутствовать на станции до заморозки конфликта на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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