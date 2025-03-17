Лихачев заявил о сохранении напряженности вокруг Запорожской АЭС
Обстановка вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) остается напряженной, в том числе из-за украинских атак возле станции. Об этом сообщил руководитель госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«На Запорожской АЭС все напряженно. Регулярно фиксируются и атаки боевых дронов, и ракетная опасность, и артобстрелы на линии соприкосновения. Это буквально сотни метров до станции», – сказал он.
Лихачев напомнил о недавно прошедшей ротации экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая впервые состоялась через территорию России. По его словам, это связано с сорванными Украиной прошлыми сменами состава сотрудников организации.
7 февраля гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Москву, где провел встречу с Лихачевым. Тогда глава организации заявил, что военная активность вокруг ЗАЭС продолжается, атаки усиливаются. Он при этом заявил, что агентство пока не может утверждать, какой из сторон принадлежат обломки ракет и беспилотников, обнаруженных возле ЗАЭС, но МАГАТЭ поднимает этот вопрос «на самом высшем уровне».
ЗАЭС и Энергодар перешли под контроль России в начале спецоперации, в конце февраля 2022 г. В октябре того же года президент России Владимир Путин поручил принять объекты в федеральную собственность и создать ФГУП «Запорожская АЭС». В ноябре 2024 г. гендиректор МАГАТЭ Гросси подтвердил, что эксперты агентства будут присутствовать на станции до заморозки конфликта на Украине.