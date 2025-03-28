Песков: Путин не обсуждал с Трампом введение внешнего управления на Украине

Песков: Путин не обсуждал с Трампом введение внешнего управления на УкраинеИдея президента РФ также не поднималась в ходе переговоров в Эр-Рияде, заявили в Кремле
Президент РФ Владимир Путин не обсуждал с зарубежными лидерами, в том числе с президентом США Дональдом Трампом, идею введения внешнего управления на Украине. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Путин, общаясь 27 марта с моряками атомной подводной лодки «Архангельск» в ходе поездки в Мурманск, высказал идею о введении на Украине «временного управления под эгидой ООН вместе с США, странами Европы и партнерами России». По его словам, нынешние власти в Киеве утратили легитимность и стоит вопрос – с кем именно вести там диалог для урегулирования конфликта.
«Нет, обсуждений никаких не было этой темы. Это именно точка зрения президента Российской Федерации», – ответил Песков на вопрос, обсуждалась ли идея Путина с Трампом и затрагивалась ли эта тема в ходе российско-американских переговоров в Эр-Рияде.
Предложение президента РФ связано с тем, что сейчас «наблюдается тотальная бесконтрольность» со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), добавил пресс-секретарь. По его словам, ВСУ вопреки мораторию на атаки по объектам энергосистемы не слушают приказов руководства республики и продолжают боевые действия в этом направлении. В частности, сегодня Минобороны РФ сообщило, что в результате украинского удара по газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области произошло сильное возгорание, энергообъект фактически уничтожен.
«Если Украина присоединилась к мораторию и дала соответствующие команды своим вооруженным силам, то они, очевидно, не выполняются», – отметил представитель Кремля.
Кроме того, сказал Песков, украинские националистические подразделения набирают силу и оказывают все большее влияние на политику государства.
«Бригада «Азов
На вопрос, что Россия готова предпринять для того, чтобы способствовать установлению внешнего управления над Украиной, Песков ответил, что Москва пока может констатировать отсутствие контроля руководством республики за вооруженными силами. При этом говорить о конкретных деталях и технических моментах реализации этой идеи сейчас преждевременно, заключил пресс-секретарь.
Путин ранее неоднократно говорил о нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского, пятилетний срок полномочий которого истек 20 мая 2024 г. Конституция республики запрещает проведение выборов главы государства, пока в стране действует военное положение. Оно регулярно продлевается на Украине на фоне продолжения боевых действий.
В конце января Путин говорил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что возможное подписание мирного соглашения с Украиной также будет нелегитимным, так как Зеленский является незаконным президентом и уже не может отменить собственный указ, запрещающий любые переговоры с Россией. По словам главы государства, в соответствии с конституцией Украины президент не имеет права на продление своих полномочий даже в условиях военного положения, поэтому они передаются председателю Рады.
В феврале Трамп в социальной сети Truth Socia также назвал Зеленского диктатором из-за отказа от проведения выборов. Но примерно через неделю после этого президент США, отвечая на вопрос репортера о том, по-прежнему ли он считает украинского лидера диктатором, заявил, что не может поверить, что сказал именно это.