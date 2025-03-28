Песков: Путин не обсуждал с Трампом введение внешнего управления на Украине

В конце января Путин говорил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что возможное подписание мирного соглашения с Украиной также будет нелегитимным, так как Зеленский является незаконным президентом и уже не может отменить собственный указ, запрещающий любые переговоры с Россией. По словам главы государства, в соответствии с конституцией Украины президент не имеет права на продление своих полномочий даже в условиях военного положения, поэтому они передаются председателю Рады.