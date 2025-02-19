Трамп назвал Зеленского диктатором из-за отказа в проведении выборов

Трамп назвал Зеленского диктатором из-за отказа в проведении выборовАмериканский лидер считает, что у президента Украины скоро не останется страны
Президент США Дональд Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского диктатором из-за его отказа проводить президентские выборы в стране. Трамп написал об этом в социальной сети Truth Social.
Трамп также заявил, что Зеленский «убедил» США потратить $350 млрд на конфликт, который, по мнению политика, не должен был начаться, где у Украины никогда не было шансов на победу и который Украина не может урегулировать без США. Трамп подчеркнул, что с 2022 г. США потратили на $200 млрд больше, чем Европа, хотя Штаты ничего не получат взамен.
Американский президент добавил, что Зеленский признает, что большая часть денег, направленных США, «пропала». Президент Украины отказывается проводить выборы и имеет крайне низкую поддержку в украинских опросах, заявил Трамп.
«Диктатор без выборов. Зеленскому стоит поторопиться, иначе у него просто не останется страны», – заявил политик.
Трамп подчеркнул, что у администрации бывшего президента США Джо Байдена и стран Европейского союза не вышло урегулировать украинский конфликт. По его мнению, с этим может справиться только Трамп и его администрация. В завершение он заявил, что любит Украину, но Зеленский «ужасно» справился со своими президентскими задачами и из-за этого «миллионы людей погибли совершенно напрасно. И все это продолжается…»
24 января президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия готова к переговорам по урегулированию на Украине. 4 февраля Зеленский также рассказал о готовности к переговорам с российским лидером, если не будет иных вариантов. Вместе с тем на Украине продолжает действовать закон, который запрещает проведение прямых переговоров с Россией, а президентский срок Зеленского давно истек.
8 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры российской и американской делегаций. На встрече российскую сторону представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От американской стороны выступили госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник главы государства на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.