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Трамп назвал Зеленского диктатором из-за отказа в проведении выборов

Американский лидер считает, что у президента Украины скоро не останется страны
Анастасия Брянцева
AP
AP

Президент США Дональд Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского диктатором из-за его отказа проводить президентские выборы в стране. Трамп написал об этом в социальной сети Truth Social.

Трамп также заявил, что Зеленский «убедил» США потратить $350 млрд на конфликт, который, по мнению политика, не должен был начаться, где у Украины никогда не было шансов на победу и который Украина не может урегулировать без США. Трамп подчеркнул, что с 2022 г. США потратили на $200 млрд больше, чем Европа, хотя Штаты ничего не получат взамен.

Американский президент добавил, что Зеленский признает, что большая часть денег, направленных США, «пропала». Президент Украины отказывается проводить выборы и имеет крайне низкую поддержку в украинских опросах, заявил Трамп.

«Диктатор без выборов. Зеленскому стоит поторопиться, иначе у него просто не останется страны», – заявил политик.

Трамп подчеркнул, что у администрации бывшего президента США Джо Байдена и стран Европейского союза не вышло урегулировать украинский конфликт. По его мнению, с этим может справиться только Трамп и его администрация. В завершение он заявил, что любит Украину, но Зеленский «ужасно» справился со своими президентскими задачами и из-за этого «миллионы людей погибли совершенно напрасно. И все это продолжается…»

24 января президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия готова к переговорам по урегулированию на Украине. 4 февраля Зеленский также рассказал о готовности к переговорам с российским лидером, если не будет иных вариантов. Вместе с тем на Украине продолжает действовать закон, который запрещает проведение прямых переговоров с Россией, а президентский срок Зеленского давно истек.

8 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры российской и американской делегаций. На встрече российскую сторону представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От американской стороны выступили госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник главы государства на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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