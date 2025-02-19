Кроме Вашингтона и говорить не с кем

Кроме Вашингтона и говорить не с кемЕвропу проинформируют, но советоваться с ней не будут
Симметрия играет определенную роль в самых разных видах отношений, и особенно – в отношениях межгосударственных. И европейцам (к 27 членам ЕС добавим еще британцев и швейцарцев) пришлось познать эту истину на собственном горьком опыте. Они не ровня крупным игрокам. Осознание этого очевидного факта стало для них полной неожиданностью.
Складывается такое впечатление, что после 12 февраля Евросоюз пребывает в состоянии, похожем на коллективный ступор. Именно в этот день новый министр обороны США Пит Хегсет проинформировал европейцев о том, что карта Украины теперь будет выглядеть по-новому, что о размещении американских войск на территории Украины не может быть и речи, и что расхлебывать сложившуюся ситуацию европейцам придется самим.
В тот же день состоялся телефонный разговор между Кремлем и Белым домом. И с этого момента ситуация начала развиваться весьма динамично.