Кроме Вашингтона и говорить не с кем

Складывается такое впечатление, что после 12 февраля Евросоюз пребывает в состоянии, похожем на коллективный ступор. Именно в этот день новый министр обороны США Пит Хегсет проинформировал европейцев о том, что карта Украины теперь будет выглядеть по-новому, что о размещении американских войск на территории Украины не может быть и речи, и что расхлебывать сложившуюся ситуацию европейцам придется самим.