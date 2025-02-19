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Кроме Вашингтона и говорить не с кем

Европу проинформируют, но советоваться с ней не будут
Карин Кнайсль , руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ

Симметрия играет определенную роль в самых разных видах отношений, и особенно – в отношениях межгосударственных. И европейцам (к 27 членам ЕС добавим еще британцев и швейцарцев) пришлось познать эту истину на собственном горьком опыте. Они не ровня крупным игрокам. Осознание этого очевидного факта стало для них полной неожиданностью.

Складывается такое впечатление, что после 12 февраля Евросоюз пребывает в состоянии, похожем на коллективный ступор. Именно в этот день новый министр обороны США Пит Хегсет проинформировал европейцев о том, что карта Украины теперь будет выглядеть по-новому, что о размещении американских войск на территории Украины не может быть и речи, и что расхлебывать сложившуюся ситуацию европейцам придется самим.

В тот же день состоялся телефонный разговор между Кремлем и Белым домом. И с этого момента ситуация начала развиваться весьма динамично.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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