МИД России пояснил слова Владимира Путина о внешнем управлении Украиной

МИД России пояснил слова Владимира Путина о внешнем управлении УкраинойПроцесс предполагает согласие всех сторон конфликта, пока о нем не заявили ни в США, ни на Украине
Создание временных международных администраций означает передачу полномочий на управление территориями, охваченными боевыми действиями, Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом в комментарии для ТАСС на полях Международного конгресса в Ялте 30 марта сообщил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.
Дипломат обозначил несколько условных этапов, после которых возможно функционирование такого способа управления. Сначала должна быть достигнута договоренность между сторонами конфликта, напрямую или через посредников, о передаче ООН соответствующих полномочий. Конкретные меры или дополнительные условия могут стать предметом переговоров самих сторон.
Потом стороны или посредники должны будут обратиться к ООН с просьбой о создании временной администрации. Как написал в своем Telegram-канале сам Логвинов, обращение может быть в форме письма либо одной стороны или сторон конфликта, либо посредников в адрес председателя Совета Безопасности ООН или ее генерального секретаря с просьбой о создании временной международной администрации. «В письме могут содержаться согласованные общие параметры урегулирования, в том числе в виде приложения, если они были оформлены письменно», – написал он.
После этого Совет Безопасности (СБ) дает поручение генсеку (с января 2017 г. им является Антониу Гутерриш) разработать «конкретные модальности» временной администрации с учетом согласованных параметров урегулирования. При этом поручение должно получить поддержку СБ. В случае утверждения поручения генсек в установленные сроки готовит доклад по параметрам временной администрации, включая штатное расписание и бюджет. Окончательное решение, после изучения предложений генсека, принимает СБ в форме резолюции или иного документа.
Во время встречи с моряками атомного подводного крейсера «Архангельск» 28 марта президент России Владимир Путин предложил обсудить введение на Украине временного внешнего управления под эгидой ООН, США, европейских стран и российских партнеров, чтобы провести выборы украинского высшего руководства. Затем, по мнению Путина, Москва уже могла бы вести переговоры об урегулировании украинского конфликта.
При этом сам Гутерриш, отвечая на вопросы журналистов 28 марта, назвал нынешнее правительство страны легитимным.
Но действующее международное право не запрещает и США, и России в обход ООН заключить договор для опеки над Украиной, говорит партнер BGP Litigation Сергей Гландин. «Здесь главным условием должно быть согласие самой Украины», – отмечает он. Юрист допустил и форматы вроде миссии временной гражданской администрации ООН в Косове, действующей там совместно с ЕС и ОБСЕ при силовом инструменте в виде миротворцев KFOR под руководством НАТО (но состоящем не только из его членов), которые действовали там на основании резолюции СБ ООН.
Анонимный представитель американского Совета по нацбезопасности заявил агентству Reuters 28 марта, что «система управления на Украине определяется ее конституцией и народом страны». Уже вечером 30 марта по мск президент США Дональд Трамп отреагировал на слова президента РФ. «Я был очень зол, когда Путин коснулся вопроса надежности Зеленского и начал говорить о новом руководстве Украины», – процитировала Трампа журналистка телеканала NBC News Кристена Велкер. По ее словам, он планирует провести с президентом России очередной телефонный разговор в ближайшее время.