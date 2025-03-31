МИД России пояснил слова Владимира Путина о внешнем управлении Украиной

Но действующее международное право не запрещает и США, и России в обход ООН заключить договор для опеки над Украиной, говорит партнер BGP Litigation Сергей Гландин. «Здесь главным условием должно быть согласие самой Украины», – отмечает он. Юрист допустил и форматы вроде миссии временной гражданской администрации ООН в Косове, действующей там совместно с ЕС и ОБСЕ при силовом инструменте в виде миротворцев KFOR под руководством НАТО (но состоящем не только из его членов), которые действовали там на основании резолюции СБ ООН.