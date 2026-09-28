Что значат переговоры Лаврова с ФРГ и Рубио в ООН для украинского урегулирования

Что значат переговоры Лаврова с ФРГ и Рубио в ООН для украинского урегулированияРоссия идти на предлагаемые Западом уступки не готова
Участие министра иностранных дел России Сергея Лаврова в 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке запомнилось не только его выступлением, но и чередой встреч с иностранными визави, среди которых были госсекретарь США Марко Рубио и – впервые с 2022 г. – министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль.
В ходе основного выступления перед делегатами Генассамблеи 26 сентября Лавров подчеркнул неприемлемость подходов «западного меньшинства» к международной политике и обвинил Запад в разрушении европейской системы безопасности из-за попыток сдерживать Россию (речь, в частности, шла снова про действия альянса НАТО). Красной линией в речи Лаврова прослеживалось обвинение стран Запада в нарушении принципов ООН. В этом контексте министр заметил, что его представители уже «перепредставлены» в Совете Безопасности (в качестве постоянных участников туда входят США, Великобритания, Франция, Россия и Китай. – «Ведомости»), призвав расширять состав за счет стран Азии, Африки и Латинской Америки.
Не забыл Лавров привести и ситуацию, сложившуюся из-за войны вокруг Ирана, как один из примеров неспособности ООН в ее современном виде решать проблемы. Четко прозвучала позиция Москвы по аресту американцами президента Венесуэлы Николаса Мадуро (был похищен ВС США 3 января вместе с супругой Силией Флорес): Москва настаивает на их немедленном освобождении, а также на «неповторении подобных эксцессов». Кроме того, Лавров призвал снять морскую блокаду с Кубы.
Досталось и Евросоюзу, который, по словам Лаврова, делает все для срыва переговоров по украинскому урегулированию. «Запад накачивает украинский режим оружием, помогает Киеву нацеливать дроны и ракеты на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру», – сказал Лавров. Он также напомнил, как европейские политики оказывают давление на Сербию, призывая ее ввести антироссийские санкции.
«Цели специальной военной операции будут достигнуты, угрозы безопасности России устранены, мирная жизнь восстановлена. Это произойдет, несмотря на любые обстоятельства, включая неспособность нынешнего руководства всемирной организации занять единственно правильную позицию в ситуации с Украиной – позицию защитника принципов устава ООН, но не выборочно, а в их совокупности, полноте и взаимосвязи» – был категоричен Лавров.
На полях в Нью-Йорке российский министр встретился со своим американским коллегой Рубио. В этом контексте Лавров признал, что США активно продолжают свои посреднические усилия, но вернулся к важности состоявшегося в августе 2025 г. саммита президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа в Анкоридже. «Мы считаем, что в Анкоридже была договоренность, и по-прежнему готовы к ней вернуться. А Европа чувствует, что ее оставляют за бортом. Помните, министр финансов США Скотт Бессент сказал, что Европа вообще не может рассматриваться в качестве посредника, только США могут это сделать. Сейчас госсекретарь США Марко Рубио вопреки своим заявлениям в июне, когда он сказал, что они на стороне Украины, поэтому как они могут посредничать, заявил, что США хотят найти какие-то пути, подходы, новые предложения», – заявил он.
Состоялись у Лаврова в этом году в ООН также встречи с главами МИДов Мексики, Ирака, Марокко, Гайаны, Уругвая, Гватемалы, Кувейта, Мальдив и др. Но наиболее резонансной стала новость 26 сентября о первых с января 2022 г. переговорах с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем (он занимает эту должность с мая 2025 г.). Встреча, состоявшаяся по инициативе Берлина, продлилась 22 минуты. «Ко мне обратились многочисленные коллеги из других стран, и мне сказали, что Россия готова к разговору», – объяснил Вадефуль в разговоре с немецким телеканалом Tagesschau 24. Он также говорил немецким СМИ, что, по его мнению, необходима деэскалация на Украине и даже в самой ФРГ (имея в виду инцидент с беспилотниками в аэропорту Лейпцига, за которым Берлин видит руку Москвы).
По словам Лаврова, немецкая сторона «в последний момент» запросила эту встречу. «У нас был [временной] слот <...>. Мы никогда не отказываемся от того, чтобы выслушивать любых наших коллег, включая тех, кто обвиняет Россию во всех смертных грехах», – сообщил он. Что касается содержания встречи, то Лавров сказал, что Вадефуль изложил «все то же самое», что немецкие власти говорят публично. «Ничего нового я оттуда не извлек. Такой, знаете, был подтекст: я [Вадефуль] вот пришел к вам, я снизошел до контактов с вами», – сказал российский министр на пресс-конференции.
После начала украинского конфликта между Путиным и уже экс-канцлером Олафом Шольцем (2021–2025) было несколько телефонных разговоров. При канцлере Фридрихе Мерце никаких контактов между российскими и немецкими представителями не было, подчеркнул научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. По его мнению, в ближайшее время на Вадефуля обрушится поток обвинений со стороны немецких СМИ. При этом эксперт обращает внимание на тот факт, что Вадефуль – однопартиец Мерца (ХДС. – «Ведомости») и ранее не был замечен в стремлении проводить ультимативную линию во внешнеполитических вопросах. И факт встречи с Лавровым, и ее формат были согласованы с Мерцем. «Не нужно придавать эпизоду надуманные смыслы. Это изрядно взбодрит немецкую дискуссию и, возможно, в перспективе нормализует саму возможность контактировать с официальными российскими представителями по техническим вопросам. Но до системного изменения немецкой оптики в отношении России еще очень далеко», – подчеркнул Соколов.
Выступления Лаврова в ООН подтвердили внешнеполитическую философию России, а также ее уверенность в том, что Москва одерживает верх в украинском конфликте, говорит замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Он объясняет смысл этой философии таким образом: мир неизбежно движется к многополярности, но Запад, не способный затормозить этот тренд, сопротивляется, что порождает проблемы. Об этом же говорит «география встреч» Лаврова, преимущественно с представителями стран «мирового большинства».
Кроме того, Лавров подтвердил, что Россия по-прежнему придерживается договоренностей Анкориджа, а также стремится к урегулированию конфликта на Украине в диалоге с США как главным контрагентом на Западе. «Большое значение имела встреча с Рубио. Но при этом Россия не отказывается от диалога с европейцами, хотя и не видит их участником переговорного процесса», – сказал Суслов.
По словам эксперта, уступки, на которых настаивает Запад, чреваты сохранением возможностей у правительства Украины сопротивляться. И в этом контексте Суслов допускает следом частичное использование президентом США Трампом нового санкционного механизма против Москвы.