Что значат переговоры Лаврова с ФРГ и Рубио в ООН для украинского урегулирования

После начала украинского конфликта между Путиным и уже экс-канцлером Олафом Шольцем (2021–2025) было несколько телефонных разговоров. При канцлере Фридрихе Мерце никаких контактов между российскими и немецкими представителями не было, подчеркнул научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. По его мнению, в ближайшее время на Вадефуля обрушится поток обвинений со стороны немецких СМИ. При этом эксперт обращает внимание на тот факт, что Вадефуль – однопартиец Мерца (ХДС. – «Ведомости») и ранее не был замечен в стремлении проводить ультимативную линию во внешнеполитических вопросах. И факт встречи с Лавровым, и ее формат были согласованы с Мерцем. «Не нужно придавать эпизоду надуманные смыслы. Это изрядно взбодрит немецкую дискуссию и, возможно, в перспективе нормализует саму возможность контактировать с официальными российскими представителями по техническим вопросам. Но до системного изменения немецкой оптики в отношении России еще очень далеко», – подчеркнул Соколов.