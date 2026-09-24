Захарова: речь Лаврова на заседании Совбеза ООН «вернула всех на землю»

В тот же день Лавров в ходе встречи с государственным секретарем США Марко Рубио на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН подтвердил приверженность Москвы достижению целей спецоперации. Он также заявил о готовности России к переговорам о долгосрочном и устойчивом урегулировании по Украине, но без прекращения спецоперации на время переговоров. По словам Лаврова, Европа просит паузу в украинском вопросе для того, чтобы пополнить военные арсеналы Киева.