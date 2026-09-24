Захарова: речь Лаврова на заседании Совбеза ООН «вернула всех на землю»
Глава МИД РФ Сергей Лавров «вернул всех на землю» касательно урегулирования украинского кризиса в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН, заявила в интервью Владимиру Соловьеву для ИС «Вести» официальный представитель ведомства Мария Захарова.
«Предыдущий оратор <…>, представляющий другую страну и выступавший до Сергея Лаврова, наверное, от всей души, действительно полагая, что таким образом может внести свой вклад в урегулирование, настаивал на том, что нужны переговоры обязательно и заморозка боевых действий или остановка боевых действий», – сказала она.
Захарова отметила, что те, кто слушал это выступление в отрыве от исторического контекста, могли не найти «ничего плохого» в речи спикера. Однако, по словам официального представителя МИДа, Лавров «вернул всех в исторический контекст».
23 сентября Лавров в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что одной из задач спецоперации является учет прав русскоговорящих жителей Крыма, Донбасса и Новороссии, а также граждан тех украинских территорий, где «при одобрении Запада действуют законы, тотально запрещающие русский язык во всех сферах». Глава МИДа отметил, что если бы были соблюдены минские договоренности, то «Украина сейчас осталась бы в границах 1991 г.».
В тот же день Лавров в ходе встречи с государственным секретарем США Марко Рубио на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН подтвердил приверженность Москвы достижению целей спецоперации. Он также заявил о готовности России к переговорам о долгосрочном и устойчивом урегулировании по Украине, но без прекращения спецоперации на время переговоров. По словам Лаврова, Европа просит паузу в украинском вопросе для того, чтобы пополнить военные арсеналы Киева.