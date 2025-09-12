Чем известен убитый союзник Дональда Трампа Чарли Кирк

Чем известен убитый союзник Дональда Трампа Чарли КиркОн был христианским консерватором, который обеспечил президенту поддержку среди молодежи
В США в ходе политико-образовательного мероприятия в кампусе Университета Юты 10 сентября выстрелом в область шеи был убит христианский консервативный активист, сторонник президента Дональда Трампа, инфлюенсер Чарли Кирк. Он был известен своими дебатами с представителями молодежи леволиберальных взглядов, преимущественно со студентами. На момент сдачи номера в печать подозреваемый в убийстве Кирка еще не был задержан.
Влиятельному блогеру был 31 год, у него остались жена и двое детей. После подтверждения информации о смерти Кирка Трамп, в чей ближний круг входил инфлюенсер, выступил со специальным обращением. «Чарли вдохновлял миллионы <...> он боролся за свободу, демократию, справедливость и американский народ. Он стал мучеником за правду и свободу <...>», – сказал американский лидер. Покушение на Кирка осудили и его политико-идеологические противники среди демократов. Например, конгрессвумен социалистических взглядов Александрия Окасио-Кортес на своей странице в Х подчеркнула недопустимость насилия в политике. Кандидат в мэры Нью-Йорка демократ (и, по собственным признаниям, социалист) Зохран Мамдани также в соцсети Х осудил покушение на Кирка. Бывший президент США (2021–2025) Джо Байден призвал к отказу от насилия: «<...> молимся за семью и близких Чарли Кирка».
Убийство Кирка вызвало острую реакцию и за пределами США. Например, случившееся прокомментировал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. «Чарли Кирк был убит за правду и защиту свободы. Смелейший друг Израиля, он боролся с ложью и стоял за иудео-христианскую цивилизацию. Говорил с ним только две недели назад и пригласил в Израиль <...>», – написал премьер на своей странице в Х. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что нападение на Кирка отражает серьезный внутренний кризис в США. «Это событие имеет значение не только для американской политики, но и для всего мира: покушение на человека, выступающего за здравый смысл и против истерии, показывает глубину раскола в США», – написал Дмитриев в своем Telegram-канале. Он также напомнил, что Кирк призывал к диалогу между Россией и США.
Путь Кирка
Кирк начал работать в политической сфере еще школьником, в 17 лет. Тогда он был волонтером на избирательной кампании сенатора от Иллинойса Марка Кирка (однофамилец, который был сенатором с 2010 по 2017 г.). Как сообщает газета Chicago Tribune, в последний год своего обучения в школе активист Кирк проводил кампанию против подорожания печенья в столовой. Тогда же он начал вовлекаться в сотрудничество в качестве эксперта с консервативными изданиями типа Breitbart News (ультраконсервативный ресурс) и телеканалом Fox Business (входит в медиахолдинг Fox Corporation).
В 2012 г. Кирк совместно с консервативным активистом Биллом Монтгомери основал некоммерческую организацию Turning Point USA (TPUSA), целью которой было вовлечь молодежь в консервативную политику, а также продвигать такую же ценностную повестку в колледжах, университетах и других образовательных учреждениях. Организация проводит лекции, мастер-классы и конференции. Среди гостей крупных политических конференций под эгидой TPUSA были и Трамп, и известный журналист Такер Карлсон. При этом площадка официально была открыта и для противников консервативного движения – например, на одном из мероприятий (AmericaFest) в декабре 2024 г. выступал леволиберальный инфлюенсер Дженк Уйгур.
Кирк часто и сам посещал университетские кампусы, где проводил дебаты со студентами. Они выглядели так: гость-инфлюенсер приглашал любого желающего вступить с ним в дискуссию по конкретному вопросу, затем оппонент из числа студентов мог поменяться. Сам Кирк подчеркивал, что его задача – поощрение дискуссий для преодоления проблем, связанных с поляризацией в обществе.
Другое резонансное убийство
Среди наиболее известных интернет-ресурсов, созданных TPUSA, был так называемый «Профессорский список» – сайт, где перечислялись сотрудники американских университетов и членов академического сообщества, которые, по мнению организации, дискриминируют консервативных студентов и «насаждают антиамериканские ценности» через продвижение левой повестки.
Кирк поддерживал Трампа с 2016 г., но серьезнее всего популярный блогер вовлекся в президентскую кампанию 2024 г., в ходе которой он занимался привлечением молодого электората на сторону республиканца.
Кирк объездил большинство университетов в США и поменял культуру общения на кампусах, говорит руководитель «Дубравский консалтинга» Павел Дубравский. «Если в стране до того зачастую «отменяли» любых не левых спикеров, то Кирку удалось сломать этот тренд, хотя еще в 2018 г. консерваторов банили не только в университетах, но и в социальных сетях», – объяснил эксперт. По словам Дубравского, поддержка Трампа со стороны молодежи в 2024 г. во многом заслуга Кирка. Эксперт также подчеркивает, что Кирка регулярно приглашали на частные ужины с Трампом. Кроме того, именно убитый накануне блогер был идеологом плана по борьбе с университетами, который сейчас реализуется Белым домом. В этом контексте Дубравский указывает на близость Кирка со старшим сыном Трампа Дональдом-младшим, с которым они вместе посещали Гренландию в январе 2025 г. По словам эксперта, Кирк оказывал прямое или косвенное влияние на многие направления деятельности нынешней администрации США, особенно если это касалось идеологии и медиастратегии.
История с Кирком бесследно не пройдет, так как его смерть падает на благодатную почву политической борьбы, говорит доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Новиков. «Убили не просто какого-то мэра, чиновника или члена местной легислатуры, убили будущее республиканской партии. Во всяком случае ролевую модель ее молодого поколения», – объяснил Новиков.
По словам директора ИМИ МГИМО Максима Сучкова, Кирк был одним из ключевых идейных моторов правых республиканцев. Он подчеркнул, что благодаря таким, как Кирк, MAGA-движение (по лозунгу Трампа Make America Great Again. – «Ведомости») имеет шанс жить и после того, как президент уйдет из большой политики.
После убийства Кирка демпартия США наверняка снова поднимет вопрос об ограничении второй поправки к конституции США (о хранении и ношении огнестрельного оружия. – «Ведомости») и постарается замять вопрос политического насилия. Республиканцы же будут требовать жесточайшего наказания для преступника, а также проверки левых организаций, движений и НПО, резюмировал Дубравский.