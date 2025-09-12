Чем известен убитый союзник Дональда Трампа Чарли Кирк

Кирк объездил большинство университетов в США и поменял культуру общения на кампусах, говорит руководитель «Дубравский консалтинга» Павел Дубравский. «Если в стране до того зачастую «отменяли» любых не левых спикеров, то Кирку удалось сломать этот тренд, хотя еще в 2018 г. консерваторов банили не только в университетах, но и в социальных сетях», – объяснил эксперт. По словам Дубравского, поддержка Трампа со стороны молодежи в 2024 г. во многом заслуга Кирка. Эксперт также подчеркивает, что Кирка регулярно приглашали на частные ужины с Трампом. Кроме того, именно убитый накануне блогер был идеологом плана по борьбе с университетами, который сейчас реализуется Белым домом. В этом контексте Дубравский указывает на близость Кирка со старшим сыном Трампа Дональдом-младшим, с которым они вместе посещали Гренландию в январе 2025 г. По словам эксперта, Кирк оказывал прямое или косвенное влияние на многие направления деятельности нынешней администрации США, особенно если это касалось идеологии и медиастратегии.