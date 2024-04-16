/ Бизнес

«Ашан» опроверг сообщения об уходе из России

Ведомости

Сделки третьих компаний по смене учредителей не влияют на деятельность «Ашана» в России, компания продолжает работу в стране. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе «Ашана».

«Ашан Ритейл Россия» подтверждает, что не планирует пересматривать стратегию и организацию работы в России и продолжает реализацию поставленных целей», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что появившиеся в последние дни заголовки в СМИ о якобы уходе «Ашана» с российского рынка вводят потребителей в заблуждение и не имеют ничего общего с деятельностью компании в РФ. Там пояснили, что права собственности на торговые галереи в объектах «Ашан» оформлены на другую компанию еще с 2012 г. Смена учредителей в сторонних компаниях не влияет на деятельность «Ашана» в России, подчеркнули в пресс-службе.

14 апреля РБК со ссылкой на данные ЕГРЮЛ сообщил, что группа Ceetrus, которая владеет и управляет почти 300 торговыми центрами в Европе, закрыла сделку по продаже своих активов в России. Покупателем активов группы стала фирма «Торговые галереи». Отмечалось, что Ceetrus входит во французскую группу Auchan. В российском подразделении «Ашана» ранее подчеркивали, что компания работает в России автономно, без инвестиций от материнской компании.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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