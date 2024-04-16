«Ашан» опроверг сообщения об уходе из России

В пресс-службе отметили, что появившиеся в последние дни заголовки в СМИ о якобы уходе «Ашана» с российского рынка вводят потребителей в заблуждение и не имеют ничего общего с деятельностью компании в РФ. Там пояснили, что права собственности на торговые галереи в объектах «Ашан» оформлены на другую компанию еще с 2012 г. Смена учредителей в сторонних компаниях не влияет на деятельность «Ашана» в России, подчеркнули в пресс-службе.