«Ашан» опроверг сообщения об уходе из России
Сделки третьих компаний по смене учредителей не влияют на деятельность «Ашана» в России, компания продолжает работу в стране. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе «Ашана».
«Ашан Ритейл Россия» подтверждает, что не планирует пересматривать стратегию и организацию работы в России и продолжает реализацию поставленных целей», – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что появившиеся в последние дни заголовки в СМИ о якобы уходе «Ашана» с российского рынка вводят потребителей в заблуждение и не имеют ничего общего с деятельностью компании в РФ. Там пояснили, что права собственности на торговые галереи в объектах «Ашан» оформлены на другую компанию еще с 2012 г. Смена учредителей в сторонних компаниях не влияет на деятельность «Ашана» в России, подчеркнули в пресс-службе.
14 апреля РБК со ссылкой на данные ЕГРЮЛ сообщил, что группа Ceetrus, которая владеет и управляет почти 300 торговыми центрами в Европе, закрыла сделку по продаже своих активов в России. Покупателем активов группы стала фирма «Торговые галереи». Отмечалось, что Ceetrus входит во французскую группу Auchan. В российском подразделении «Ашана» ранее подчеркивали, что компания работает в России автономно, без инвестиций от материнской компании.