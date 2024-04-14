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Входящая в группу «Ашан» компания продала активы в России

Ведомости

Группа Ceetrus, которая владеет и управляет почти 300 торговыми центрами в Европе, закрыла сделку по продаже своих активов в России. Об этом РБК сообщает со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Ceetrus входит во французскую группу Auchan. 

Группа продала свои активы фирме «Торговые галереи», следует из данных реестра. Основным владельцем через АО «Кама капитал» и УК «Кама капитал» является Тагир Шаймарданов. В пояснении к бухгалтерской отчетности Ceetrus отмечается, что предварительный договор купли-продажи подписали в октябре прошлого года, затем было получено разрешение правкомиссии и ФАС на осуществление этой сделки. 25 марта сделку заверили у нотариуса.

Шаймарданову, как пишет издание, принадлежат компании «Аутлет центральный» и «Аутлет северо-запад», которые создавались под покупку аутлетов Hines в Московской области и Санкт-Петербурге. 

«Ведомости» в начале марта писали, что группа Ceetrus рассматривает возможность продажи своих активов в России. По словам одного из партнеров компании, вопрос выхода из недвижимости в России периодически возникал у акционера Ceetrus на протяжении последних нескольких лет, но до серьезных переговоров с потенциальными покупателями до сих пор не доходило. 

Один из работавших с группой консультантов сообщил, что купить активы Ceetrus хочет логистический оператор «Лидертранс» из Татарстана. Альтернативные претенденты не назывались. «Ашан» в 2023 г. снизил выручку на 4,7% до 226 млрд руб., говорилось в отчете компании по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). Себестоимость продаж уменьшилась на 4,4% до 158,55 млрд руб., валовая прибыль составила 67,45 млрд руб. (падение на 5,4%). В апреле стало известно, что ФНС может доначислить российскому подразделению «Ашана» 180,9 млн руб. за неуплаченные налоги.

Компания Ceetrus, как сказано на ее сайте, входит во французскую группу Auchan (она принадлежит семье Мюлье вместе с компаниями Decathlon и Leroy Merlin). До 2018 г. она называлась Immoauchan. В России Ceetrus управляет 40 торговыми центрами и галереями, говорится на ее сайте. В частности, ей принадлежат торговые комплексы «Акварель» в подмосковном Пушкине, Волгограде, Тольятти, а также комплекс «Тройка» в Москве. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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