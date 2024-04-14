Входящая в группу «Ашан» компания продала активы в России

Компания Ceetrus, как сказано на ее сайте, входит во французскую группу Auchan (она принадлежит семье Мюлье вместе с компаниями Decathlon и Leroy Merlin). До 2018 г. она называлась Immoauchan. В России Ceetrus управляет 40 торговыми центрами и галереями, говорится на ее сайте. В частности, ей принадлежат торговые комплексы «Акварель» в подмосковном Пушкине, Волгограде, Тольятти, а также комплекс «Тройка» в Москве.