Песков объяснил выбор временного управляющего для Nestlé и «Ашана»

АО «Л.Е.В. Менеджмент» с уставным капиталом 15 000 руб. было зарегистрировано в октябре 2024 г. Его гендиректором с 10 сентября 2026 г. является Андрей Краюшкин. До этого компанию с момента ее создания возглавляла Лариса Рогачева. О них ничего не известно.