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Главная / Бизнес /

Песков объяснил выбор временного управляющего для Nestlé и «Ашана»

Инна Шульгина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Компания «Л.Е.В. Менеджмент» лучше всего подходила, чтобы стать временным управляющим российскими активами Nestlé и «Ашана». Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил на брифинге.

«Здесь я оставляю без комментариев. Компания, которая наилучшим образом соответствовала необходимым параметрам», – ответил Песков на соответствующий вопрос.

17 сентября «Ведомости» писали со ссылкой на указ президента РФ Владимира Путина, что во временное управление АО «Л.Е.В. Менеджмент» переходят российские активы Nestlé, логистической компании FM Logistic, сети строительных гипермаркетов «Лемана про» и «Ашана».

АО «Л.Е.В. Менеджмент» с уставным капиталом 15 000 руб. было зарегистрировано в октябре 2024 г. Его гендиректором с 10 сентября 2026 г. является Андрей Краюшкин. До этого компанию с момента ее создания возглавляла Лариса Рогачева. О них ничего не известно.

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