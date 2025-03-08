Лига арабских государств осудила насилие в Сирии
Лига арабских государств (ЛАГ) осудила нападения на силы безопасности новых властей Сирии, следует из заявления международной организации.
«Генеральный секретариат [ЛАГ] осуждает акты насилия, нападения на правительственные силы безопасности, бесконтрольные убийства, а также какое-либо внешнее вмешательство», – говорится в заявлении (цитата по «РИА Новости»).
По утверждению ЛАГ, разжигание ситуации в Сирии усугубляет «проблемы, с которыми сталкивается Сирия на нынешнем этапе».
6 марта в результате серии нападений, организованных сторонниками бывшего президента Сирии, в провинциях Тартус и Латакия погибли как минимум 134 человека, передавал 7 марта телеканал Rudaw. Вооруженные стычки происходят в районах проживания этнического меньшинства алавитов, представителем которых являлся экс-лидер страны Башар Асад.
МИД России выразил обеспокоенность в связи с обострением обстановки в Сирии. В ведомстве призвали сирийских лидеров сделать все возможное для скорейшего завершения боевых действий, чтобы избежать жертв среди мирного населения.
Обеспокоенность также выразил Тегеран, являющийся союзником бывшего правительства Асада. По заявлению МИД страны, Иран выступает за сохранение «безопасности, стабильности и территориальной целостности» Сирии.