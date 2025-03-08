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Лига арабских государств осудила насилие в Сирии

Ведомости

Лига арабских государств (ЛАГ) осудила нападения на силы безопасности новых властей Сирии, следует из заявления международной организации.

«Генеральный секретариат [ЛАГ] осуждает акты насилия, нападения на правительственные силы безопасности, бесконтрольные убийства, а также какое-либо внешнее вмешательство», – говорится в заявлении (цитата по «РИА Новости»).

По утверждению ЛАГ, разжигание ситуации в Сирии усугубляет «проблемы, с которыми сталкивается Сирия на нынешнем этапе».

6 марта в результате серии нападений, организованных сторонниками бывшего президента Сирии, в провинциях Тартус и Латакия погибли как минимум 134 человека, передавал 7 марта телеканал Rudaw. Вооруженные стычки происходят в районах проживания этнического меньшинства алавитов, представителем которых являлся экс-лидер страны Башар Асад.

МИД России выразил обеспокоенность в связи с обострением обстановки в Сирии. В ведомстве призвали сирийских лидеров сделать все возможное для скорейшего завершения боевых действий, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

Обеспокоенность также выразил Тегеран, являющийся союзником бывшего правительства Асада. По заявлению МИД страны, Иран выступает за сохранение «безопасности, стабильности и территориальной целостности» Сирии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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