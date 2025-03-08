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Иран выразил обеспокоенность в связи со вспышкой насилия в Сирии

Ведомости

Иран выражает обеспокоенность в связи с ростом насилия и нестабильности в различных регионах Сирии, Тегеран следит за ситуацией в республике, заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи. Его заявление приводит агентство Mehr.

Иран выступает за сохранение «безопасности, стабильности и территориальной целостности» Сирии, говорится в заявлении. Багаи заявил о важности содействия мирному сосуществованию всех этнических и социальных групп в республике и осудил «внешние угрозы, особенно со стороны Израиля». Он также выступил против насилия, кровопролития и причинения вреда мирным гражданам. Такая нестабильность, указал Багаи, дает возможность третьим сторонам использовать кризис и разжигать дальнейшие беспорядки в регионе.

6 и 7 марта на средиземноморском побережье Сирии в провинциях Латакия и Тартус вспыхнули вооруженные столкновения. Бои, как сообщалось, идут между вооруженными формированиями новых сирийских властей во главе с исламистской группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ) и отрядами повстанцев. Вооруженные стычки произошли в ареале проживания этнорелигиозного меньшинства алавитов, бывшей опоры правительства бежавшего в Россию Башара Асада.

Reuters со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека пишет, что в течение двух дней были убиты более 180 человек, среди которых были «не менее двух десятков мужчин» из алавитского города Аль-Мухтарейя. Исполняющий обязанности президента республики Ахмед аш-Шараа предупредил, что правительственные силы будут преследовать «остатки» свергнутого правительства Асада и привлекать их к суду.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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