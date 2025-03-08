Иран выразил обеспокоенность в связи со вспышкой насилия в Сирии

Reuters со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека пишет, что в течение двух дней были убиты более 180 человек, среди которых были «не менее двух десятков мужчин» из алавитского города Аль-Мухтарейя. Исполняющий обязанности президента республики Ахмед аш-Шараа предупредил, что правительственные силы будут преследовать «остатки» свергнутого правительства Асада и привлекать их к суду.