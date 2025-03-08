Иран выразил обеспокоенность в связи со вспышкой насилия в Сирии
Иран выражает обеспокоенность в связи с ростом насилия и нестабильности в различных регионах Сирии, Тегеран следит за ситуацией в республике, заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи. Его заявление приводит агентство Mehr.
Иран выступает за сохранение «безопасности, стабильности и территориальной целостности» Сирии, говорится в заявлении. Багаи заявил о важности содействия мирному сосуществованию всех этнических и социальных групп в республике и осудил «внешние угрозы, особенно со стороны Израиля». Он также выступил против насилия, кровопролития и причинения вреда мирным гражданам. Такая нестабильность, указал Багаи, дает возможность третьим сторонам использовать кризис и разжигать дальнейшие беспорядки в регионе.
6 и 7 марта на средиземноморском побережье Сирии в провинциях Латакия и Тартус вспыхнули вооруженные столкновения. Бои, как сообщалось, идут между вооруженными формированиями новых сирийских властей во главе с исламистской группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ) и отрядами повстанцев. Вооруженные стычки произошли в ареале проживания этнорелигиозного меньшинства алавитов, бывшей опоры правительства бежавшего в Россию Башара Асада.
Reuters со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека пишет, что в течение двух дней были убиты более 180 человек, среди которых были «не менее двух десятков мужчин» из алавитского города Аль-Мухтарейя. Исполняющий обязанности президента республики Ахмед аш-Шараа предупредил, что правительственные силы будут преследовать «остатки» свергнутого правительства Асада и привлекать их к суду.