Что ждет восставших против новой сирийской власти алавитов

Что ждет восставших против новой сирийской власти алавитовИм может помочь с воздуха Израиль, а имеющая в Сирии базы Россия вряд ли вмешается, считают эксперты
В последние два дня – 6 и 7 марта – на средиземноморском побережье Сирии в провинциях Латакия и Тартус, где находятся военные базы России, вспыхнули жесточайшие с момента свержения президента Башара Асада в декабре 2024 г. вооруженные столкновения.
Бои идут между вооруженными формированиями новых сирийских властей во главе с исламистской группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам
Живущие преимущественно в провинциях Латакия и Тартус арабы-алавиты (последователи синкретического учения, причисленного к шиизму в 1970-е гг.) на начало гражданской войны в 2011 г. составляли около 15% из 22,5 млн сирийского населения. Алавиты составляли костяк офицерского корпуса прошлой сирийской армии.
Враждебно настроенные к Асаду катарский канал Al Jazeera, турецкое агентство Anadolu и ставшее лояльной новой власти сирийское агентство SANA называют происходящее в Латакии и Тартусе операцией сил безопасности Сирии против сторонников свергнутого режима. Иранское агентство Mehr называет повстанцев «сопротивлением режиму Джулани» (Мухаммед аль-Джулани – псевдоним лидера ХТШ и временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа).
Район и ход восстания
SANA сообщает, что «остатки отрядов ополчения Асада» 6 марта атаковали объекты и транспорт минобороны новых властей недалеко от населенного пункта Бейт-Ана, а также напали на блокпосты управления госбезопасности в Джабле в провинции Латакия. Деревня Бейт-Ана известна как родина Сухейля аль-Хасана, командира 24-й бригады «Силы тигра» – одного из самых боеспособных подразделений бывшей Сирийской арабской армии.
Как пояснил осведомленный о ходе боевых действий источник «Ведомостей», после первых успехов повстанцев формирования новой администрации Сирии перегруппировываются и активно перебрасывают подкрепления и военную технику в прибрежные провинции. По данным базирующейся в Лондоне Сирийской обсерватории прав человека (SOHR), 6 марта уже вооруженные формирования новых властей атаковали восставших в сельской местности вокруг города Джаблы, в частности, Бейт-Ану с помощью вертолетов, а деревню Дуир-Баабда – артиллерией. Это произошло после отказа местных жителей выдать вооруженную группу, напавшую на формирования новых властей. В район введена колонна из 20 пикапов с пулеметами ДШК и неназванное число единиц бронетехники.
По данным Reuters, в городе Тартус, в порту которого расположен пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ России, 6 марта также вспыхнули протесты, разогнанные с помощью оружия, новые власти ввели комендантский час. Соседний с Тартусом порт Банияс, по данным SOHR, взят под контроль прибывшими из глубины страны формированиями новых властей утром 7 марта. «Почти полностью» установлен контроль на 7 марта и над Джаблой, передает SOHR. Деревня Кардаха, родина клана Асадов, пока вне контроля сил «нового правительства». О статусе города Латакия, где находится российская авиабаза Хмеймим, точных сведений нет.
Сирийское госагентство SANA со ссылкой на директора управления общественной безопасности Латакии Мустафу Кнефати сообщает о «многочисленных жертвах» среди военных новой власти. По данным SOHR, за 6 марта в провинции Латакия были убиты 48 человек, из которых 24 – повстанцы, 20 – боевики новой администрации Сирии, остальные – мирные жители. 7 марта число убитых увеличилось до 70. 35 из них – боевики нового правительства, 32 – повстанцы, остальные – гражданские. В провинциях Латакия и Тартус, передает SOHR, новыми властями ведутся интенсивные фильтрационные мероприятия против «членов бывшего режима».
Как сообщил источник «Ведомостей», в WhatsApp (принадлежит американской Meta,
Реакции, причины и перспективы восстания
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков днем 7 марта отказался комментировать происходящее в провинциях Сирии, где находятся российские военные базы, сославшись на то, что «не знает деталей». «Необходимая безопасность наших военнослужащих обеспечивается на должном уровне», – заверил он.
МИД Саудовской Аравии, столицу которой в начале февраля посетил временный президент Сирии аш-Шараа, уже успел осудить действия повстанцев. Госдепартамент США пока не отреагировал на восстание, но еще 2 марта рекомендовал своим гражданам не посещать Сирию из-за рисков беспорядков, терроризма и похищения. Иран, бывший союзник свергнутого Асада, а также Турция, позитивно настроенная к новым властям, пока не дали официальной реакции на восстание.
Вечером 7 марта МИД России опубликовал комментарий своего официального представителя Марии Захаровой о том, что в Москве «встревожены резким обострением обстановки» в провинциях Латакия и Тартус, сообщениями о «большом числе убитых и раненых с обеих сторон». «В этих критических обстоятельствах призываем всех авторитетных сирийских лидеров, способных оказать влияние на дальнейшее развитие ситуации «на земле», сделать все возможное для скорейшего прекращения кровопролития и недопущения жертв среди мирного населения», – цитирует ведомство слова Захаровой. Она также добавила, что Россия подтверждает «позицию в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики», а также надеется, что заинтересованные государства будут содействовать нормализации ситуации в стране.
Вооруженное выступление в Латакии и Тартусе самое мощное, но уже не первое в районах проживания этнорелигиозных меньшинств в Сирии после захвата власти в стране ХТШ и их союзниками. В конце февраля-начале марта 2025 г. напряженность возросла в провинциях Дараа и Сувейда со значительным процентом друзов, имеющих собственные ополчения. Друзы вступили в конфликт с новыми властями в Дамаске, из-за чего те направили туда своих боевиков. Недалеко от этой территории – расширенная за последние три месяца оккупационная зона Израиля вокруг Голанских высот. Reuters 6 марта со ссылкой на источники сообщало, что Тель-Авив рассчитывает на децентрализованную Сирию и даже выступает за сохранение баз России там, чтобы в ней не усиливалось чрезмерно влияние Турции.
По словам старшего научного сотрудника Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николая Сухова, если Израиль захочет разыграть карту алавитского сепаратизма, который уходит корнями во времена протектората Франции и «государства алавитов» в 1920-е гг., он может нанести демонстративные авиаудары по противникам повстанцев.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с момента свержения Асада активно бомбит склады, военные базы и инфраструктуру бывшей сирийской армии, доставшиеся новым властям Сирии, включая те, что находятся на юге страны вокруг Дамаска и в прибрежных Латакии и Тартусе. Но Сухов сомневается, что подобного рода действия могут стать серьезной поддержкой восставшим.
«Восстание спровоцировано действиями новых властей в отношении этнорелигиозных меньшинств. Теперь в качестве реакции на восстание можно ожидать нарастания репрессий и карательной операции. Насколько она будет успешна, зависит от вмешательства внешних игроков», – полагает Сухов. Пока вероятность вовлечения России в события в провинциях, где расположены ее базы, а также Турции и арабских монархий востоковед оценивает как минимальную.
Эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов согласен, что восстание и нападения на силовиков новой власти могут привести к росту репрессий в отношении алавитов. При этом, по его словам, ядром повстанцев стали именно бывшие военные армии Асада, и целью восстания, по его мнению, может быть провоцирование жесткой неизбирательной реакции Дамаска в отношении меньшинства в целом – как тех, кто взял в руки оружие, так и тех, кто протестовал мирно.
Семенов также замечает, что инициаторы восстания – скорее, не сторонники алавитского государства или автономии, а, как следует из их обращения, восстановления прошлого режима на территории всей Сирии, хотя и без Асада.