Вооруженное выступление в Латакии и Тартусе самое мощное, но уже не первое в районах проживания этнорелигиозных меньшинств в Сирии после захвата власти в стране ХТШ и их союзниками. В конце февраля-начале марта 2025 г. напряженность возросла в провинциях Дараа и Сувейда со значительным процентом друзов, имеющих собственные ополчения. Друзы вступили в конфликт с новыми властями в Дамаске, из-за чего те направили туда своих боевиков. Недалеко от этой территории – расширенная за последние три месяца оккупационная зона Израиля вокруг Голанских высот. Reuters 6 марта со ссылкой на источники сообщало, что Тель-Авив рассчитывает на децентрализованную Сирию и даже выступает за сохранение баз России там, чтобы в ней не усиливалось чрезмерно влияние Турции.