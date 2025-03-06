Великобритания вывела из-под санкций 24 сирийские организации

Три месяца назад в Сирии был свергнут режим Башара Асада. Коалиция исламистской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам (организация признана террористической и запрещена в РФ) » захватила Дамаск и другие крупные города страны. Бывший руководитель Русского дома в Дамаске Николай Сухов рассказывал «Ведомостям», что новые власти получили опустошенную страну и казну. По его словам, сейчас люди нуждаются в еде, а тех, кто может производить, все меньше.