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Великобритания вывела из-под санкций 24 сирийские организации

Ведомости

Великобритания исключила 24 сирийские организации из санкционного списка. Соответствующий документ опубликовали на сайте минфина Соединенного Королевства.

Из-под санкций вывели ряд нефтяных компаний, государственную авиакомпанию Syrian Air, Центральный банк Сирии, Коммерческий банк Сирии и еще ряд кредитных организаций.

24 февраля страны ЕС также сняли ряд санкций с ключевых экономических секторов Сирии. Об этом сообщали в Совете ЕС. Ограничения были сняты с энергетического и транспортных секторов. Пояснялось, что это решение призвано поддержать инклюзивный политический переход в Сирии, поспособствовав восстановлению экономики страны.

Три месяца назад в Сирии был свергнут режим Башара Асада. Коалиция исламистской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам (организация признана террористической и запрещена в РФ)» захватила Дамаск и другие крупные города страны. Бывший руководитель Русского дома в Дамаске Николай Сухов рассказывал «Ведомостям», что новые власти получили опустошенную страну и казну. По его словам, сейчас люди нуждаются в еде, а тех, кто может производить, все меньше.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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