Великобритания вывела из-под санкций 24 сирийские организации
Великобритания исключила 24 сирийские организации из санкционного списка. Соответствующий документ опубликовали на сайте минфина Соединенного Королевства.
Из-под санкций вывели ряд нефтяных компаний, государственную авиакомпанию Syrian Air, Центральный банк Сирии, Коммерческий банк Сирии и еще ряд кредитных организаций.
24 февраля страны ЕС также сняли ряд санкций с ключевых экономических секторов Сирии. Об этом сообщали в Совете ЕС. Ограничения были сняты с энергетического и транспортных секторов. Пояснялось, что это решение призвано поддержать инклюзивный политический переход в Сирии, поспособствовав восстановлению экономики страны.
Три месяца назад в Сирии был свергнут режим Башара Асада. Коалиция исламистской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам