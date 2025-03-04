«Они захватили опустошенную страну»Экс-глава Русского дома в Дамаске о том, почему пал режим Асада и что ждет Сирию
Три месяца назад в Сирии произошли кардинальные перемены: после 24 лет пал режим Башара Асада. Коалиция исламистской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам » (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) захватила Дамаск и крупнейшие города страны. О том, каково будущее Сирии, контролирует ли новая власть страну, что ждет религиозные меньшинства и простых граждан, «Ведомостям» рассказал бывший руководитель Русского дома в Дамаске старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сухов.
– Все, что привело к социальному взрыву в 2011 г. и гражданской войне, к зиме 2024 г. лишь усугубилось. Политические и экономические причины, вызвавшие локальные протесты против власти, постепенно переросли в восстание. Затем вмешались внешние силы, вооружили оппозицию, и конфликт стал интервенцией. Светская оппозиция 2011–2012 гг. эмигрировала. Главной движущей силой конфликта стали джихадисты. К 2015 г. армия Сирии уже теряла позиции, будучи небоеспособной по сравнению с мотивированным и подготовленным противником. Ситуацию спасло вмешательство России.
– Десять лет назад сирийцы видели в джихадистах смертельную угрозу. Люди брали в руки оружие, создавали отряды самообороны. Меньшинства – христиане, алавиты, друзы – ждали массовых убийств. Яркий пример – стойбище бедуинов одного из племен в 50 км от Хомса. Рядом христианские деревни. Эти бедуины – сунниты, они переселились туда 300 лет назад с территории современной Саудовской Аравии и жили в симбиозе с христианами. Когда в 2015 г. туда пришло «Исламское государство » (ИГ; запрещено и признано террористическим в РФ), бедуины вместе с христианами дали отпор, не дожидаясь армии.
– С момента разгрома ИГ в 2018 г. казалось, что угроза ушла. Люди начали забывать страх. Наложилась усталость, осознание, что ничего не меняется. После пандемии разочарование стало тотальным. Асад ввел повышенные налоги с обратной силой. Люди уже уплатили налоги, но им заявили: «Теперь новая ставка – в 20 раз больше». Причем пересчитали платежи за последние два года. Чиновникам дали указание собрать деньги любой ценой. В правительстве не было экономистов, а если кто-то пытался объяснить, что такая политика разрушительна, его никто не слушал.