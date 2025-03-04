– Десять лет назад сирийцы видели в джихадистах смертельную угрозу. Люди брали в руки оружие, создавали отряды самообороны. Меньшинства – христиане, алавиты, друзы – ждали массовых убийств. Яркий пример – стойбище бедуинов одного из племен в 50 км от Хомса. Рядом христианские деревни. Эти бедуины – сунниты, они переселились туда 300 лет назад с территории современной Саудовской Аравии и жили в симбиозе с христианами. Когда в 2015 г. туда пришло «Исламское государство » (ИГ; запрещено и признано террористическим в РФ), бедуины вместе с христианами дали отпор, не дожидаясь армии.