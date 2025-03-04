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Николай Сухов: «Они захватили опустошенную страну»

Экс-глава Русского дома в Дамаске о том, почему пал режим Асада и что ждет Сирию
Илья Лакстыгал
Экс-глава Русского дома в Дамаске Николай Сухов
Экс-глава Русского дома в Дамаске Николай Сухов / Андрей Гордеев / Ведомости

Три месяца назад в Сирии произошли кардинальные перемены: после 24 лет пал режим Башара Асада. Коалиция исламистской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам » (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) захватила Дамаск и крупнейшие города страны. О том, каково будущее Сирии, контролирует ли новая власть страну, что ждет религиозные меньшинства и простых граждан, «Ведомостям» рассказал бывший руководитель Русского дома в Дамаске старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сухов.

– Вы работали в Дамаске несколько лет и наблюдали за происходящим. Был ли такой исход предрешен?

– Все, что привело к социальному взрыву в 2011 г. и гражданской войне, к зиме 2024 г. лишь усугубилось. Политические и экономические причины, вызвавшие локальные протесты против власти, постепенно переросли в восстание. Затем вмешались внешние силы, вооружили оппозицию, и конфликт стал интервенцией. Светская оппозиция 2011–2012 гг. эмигрировала. Главной движущей силой конфликта стали джихадисты. К 2015 г. армия Сирии уже теряла позиции, будучи небоеспособной по сравнению с мотивированным и подготовленным противником. Ситуацию спасло вмешательство России.

– Почему же режим Асада устоял в 2011–2015 гг., но пал в декабре 2024 г.?

– Десять лет назад сирийцы видели в джихадистах смертельную угрозу. Люди брали в руки оружие, создавали отряды самообороны. Меньшинства – христиане, алавиты, друзы – ждали массовых убийств. Яркий пример – стойбище бедуинов одного из племен в 50 км от Хомса. Рядом христианские деревни. Эти бедуины – сунниты, они переселились туда 300 лет назад с территории современной Саудовской Аравии и жили в симбиозе с христианами. Когда в 2015 г. туда пришло «Исламское государство » (ИГ; запрещено и признано террористическим в РФ), бедуины вместе с христианами дали отпор, не дожидаясь армии.

– Что изменилось к 2024 г.? Почему население перестало сопротивляться?

– С момента разгрома ИГ в 2018 г. казалось, что угроза ушла. Люди начали забывать страх. Наложилась усталость, осознание, что ничего не меняется. После пандемии разочарование стало тотальным. Асад ввел повышенные налоги с обратной силой. Люди уже уплатили налоги, но им заявили: «Теперь новая ставка – в 20 раз больше». Причем пересчитали платежи за последние два года. Чиновникам дали указание собрать деньги любой ценой. В правительстве не было экономистов, а если кто-то пытался объяснить, что такая политика разрушительна, его никто не слушал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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