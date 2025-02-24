Евросоюз снял ряд санкций с ключевых экономических секторов Сирии

Это решение является частью усилий союза по поддержке «инклюзивного политического перехода в Сирии», а также быстрого восстановления ее экономики, реконструкции и стабилизации. Также союз решил исключить из перечня организаций, попавших под ограничения, четыре банка и национальную авиакомпанию. 28 января сообщалось, что главы МИД стран ЕС в понедельник должны были обсудить шестиэтапный процесс смягчения санкций против Сирии.