Евросоюз снял ряд санкций с ключевых экономических секторов Сирии
Главы МИД Евросоюза приняли решение снять ряд ограничений на ключевые экономические секторы Сирии, говорится в сообщении Совета ЕС. Ограничения снимаются с энергетического и транспортных секторов.
Это решение является частью усилий союза по поддержке «инклюзивного политического перехода в Сирии», а также быстрого восстановления ее экономики, реконструкции и стабилизации. Также союз решил исключить из перечня организаций, попавших под ограничения, четыре банка и национальную авиакомпанию. 28 января сообщалось, что главы МИД стран ЕС в понедельник должны были обсудить шестиэтапный процесс смягчения санкций против Сирии.
12 января глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявляла, что страны Евросоюза обсудят отмену санкций против Сирии в конце января.
6 января США объявили о временном выводе из-под санкций определенных финансовых операций с правительственными учреждениями Сирии, транзакций, связанных с энергоресурсами, а также переводов через Центральный банк страны.