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Евросоюз рассматривает варианты отмены санкций в отношении Сирии

Ведомости

Для поддержания политического перехода в Сирии Евросоюз (ЕС) рассматривает варианты снятия некоторых санкций. Об этом на брифинге сообщил представитель главы внешнеполитического ведомства ЕС Ануар аль-Ануни, передает «Интерфакс».

По его словам, предполагается возобновить банковские и инвестиционные отношения. Как отмечает представитель главы ЕС, это поможет «восстановить страну».

При этом конкретные секторы, в которых могут быть отменены санкции, он не назвал, заявив, что соответствующие органы должны согласовать эти решения. Но работа идет, подчеркнул аль-Ануни.

12 января глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявляла, что страны Евросоюза обсудят отмену санкций против Сирии в конце января.

6 января США объявили о временном выводе из-под санкций определенных финансовых операций с правительственными учреждениями Сирии, транзакций, связанных с энергоресурсами, а также переводов через Центральный банк страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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