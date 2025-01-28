Евросоюз рассматривает варианты отмены санкций в отношении Сирии
Для поддержания политического перехода в Сирии Евросоюз (ЕС) рассматривает варианты снятия некоторых санкций. Об этом на брифинге сообщил представитель главы внешнеполитического ведомства ЕС Ануар аль-Ануни, передает «Интерфакс».
По его словам, предполагается возобновить банковские и инвестиционные отношения. Как отмечает представитель главы ЕС, это поможет «восстановить страну».
При этом конкретные секторы, в которых могут быть отменены санкции, он не назвал, заявив, что соответствующие органы должны согласовать эти решения. Но работа идет, подчеркнул аль-Ануни.
12 января глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявляла, что страны Евросоюза обсудят отмену санкций против Сирии в конце января.
6 января США объявили о временном выводе из-под санкций определенных финансовых операций с правительственными учреждениями Сирии, транзакций, связанных с энергоресурсами, а также переводов через Центральный банк страны.