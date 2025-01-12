ЕС обсудит отмену санкций против Сирии в январе
Страны Евросоюза обсудят отмену санкций против Сирии в конце января, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
«Мы работаем над тем, чтобы к этому времени действительно появилась возможность принять решение о том, сможем ли мы это сделать [отменить санкции]», – сказала она (цитата по ТАСС).
Заседание Совета ЕС планируется 27 января. Каллас при этом уточнила на своей странице в X, что речь будет идти не об отмене санкций, а только об их смягчении.
Reuters отмечает, что на отмене санкций настаивают Германия, Италия и Франция, но окончательное решение может быть принято только всем блоком. Вместе с тем Вашингтон ввел исключение из санкционного списка для операций с правительственными учреждениями в Сирии сроком на шесть месяцев после окончания правления Башара Асада с целью облегчить поток гумпомощи, пишет агентство.
6 января США объявили о временном выводе из-под санкций определенных финансовых операций с правительственными учреждениями Сирии, транзакций, связанных с энергоресурсами, а также переводов через Центральный банк страны. Выпущенная лицензия GL 24 распространяется на сделки с правительственными учреждениями в Сирии, начавшиеся после 8 декабря 2024 г.
Падение режима Асада произошло 8 декабря прошлого года. Власть перешла под контроль сирийской оппозиции в лице группировок «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, организация признана террористической и запрещена в России), Свободной сирийской армии (ССА) и Сирийской национальной армии (СНА). Асад прибыл в Москву вместе с приближенными лицами, они получили политическое убежище.