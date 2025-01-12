ЕС обсудит отмену санкций против Сирии в январе

Reuters отмечает, что на отмене санкций настаивают Германия, Италия и Франция, но окончательное решение может быть принято только всем блоком. Вместе с тем Вашингтон ввел исключение из санкционного списка для операций с правительственными учреждениями в Сирии сроком на шесть месяцев после окончания правления Башара Асада с целью облегчить поток гумпомощи, пишет агентство.