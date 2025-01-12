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ЕС обсудит отмену санкций против Сирии в январе

Ведомости

Страны Евросоюза обсудят отмену санкций против Сирии в конце января, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

«Мы работаем над тем, чтобы к этому времени действительно появилась возможность принять решение о том, сможем ли мы это сделать [отменить санкции]», – сказала она (цитата по ТАСС).

Заседание Совета ЕС планируется 27 января. Каллас при этом уточнила на своей странице в X, что речь будет идти не об отмене санкций, а только об их смягчении.

Reuters отмечает, что на отмене санкций настаивают Германия, Италия и Франция, но окончательное решение может быть принято только всем блоком. Вместе с тем Вашингтон ввел исключение из санкционного списка для операций с правительственными учреждениями в Сирии сроком на шесть месяцев после окончания правления Башара Асада с целью облегчить поток гумпомощи, пишет агентство.

6 января США объявили о временном выводе из-под санкций определенных финансовых операций с правительственными учреждениями Сирии, транзакций, связанных с энергоресурсами, а также переводов через Центральный банк страны. Выпущенная лицензия GL 24 распространяется на сделки с правительственными учреждениями в Сирии, начавшиеся после 8 декабря 2024 г.

Падение режима Асада произошло 8 декабря прошлого года. Власть перешла под контроль сирийской оппозиции в лице группировок «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, организация признана террористической и запрещена в России), Свободной сирийской армии (ССА) и Сирийской национальной армии (СНА). Асад прибыл в Москву вместе с приближенными лицами, они получили политическое убежище.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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