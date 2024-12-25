Конец эпохи Асада подкрался незаметно

А вот причины такого состояния армии лежат в другой области. Она жила впроголодь при зарплате рядовых в несколько долларов, а после 2020 г. была сильно сокращена из-за экономического краха страны. О тяжелейшей и беспросветной для населения ситуации не раз открыто писали эксперты, в том числе российские. Основная причина – плохое управление и коррупция, но важным был и острый дефицит – как топлива, так и электроэнергии, подававшейся за пределами Дамаска несколько часов в день. Причина в том, что основные месторождения нефти контролировались курдами, находившимися под контролем американцев. Более того, американцы настояли на уничтожении пшеничных полей в курдских регионах, чтобы зерно не досталось жителям подконтрольных правительству территорий. Наконец, жесткие санкции США и ЕС препятствовали приходу инвестиций из богатых арабских стран, а начинать политические реформы, чтобы попытаться смягчить санкции, правительство не собиралось.