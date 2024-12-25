Конец эпохи Асада подкрался незаметно

Конец эпохи Асада подкрался незаметноСудьба Сирии зависит от того, как себя поведут партнеры новых хозяев Дамаска
Исключительно быстрое падение режима Башара Асада застало врасплох не только президента Сирии, но и его многочисленных недругов. Действительно, от начала наступления вооруженной оппозиции 27 ноября до отъезда Асада 8 декабря не прошло и двух недель. Сейчас, когда информации стало больше, можно говорить как о социально-экономических, так и о внешнеполитических и чисто военных причинах коллапса Сирийской Арабской Республики. Начнем с последних.
Просмотр победных видеороликов показывает, что вооруженная оппозиция активно использовала FPV-дроны для поражения техники и укреплений сирийской армии и ее союзников, к чему они были совершенно не готовы. После прорыва первой линии наступающие не встречали особого сопротивления – не только из-за бегства правительственных войск, но и, видимо, из-за их физического отсутствия: второй линии просто не было. Отмечаются большие проблемы сирийской армии со связью из-за массированного применения турецких средств радиоэлектронной борьбы, есть публикации о нападении с использованием смертника на штаб обороны Алеппо, которое привело к гибели главного иранского советника и других офицеров.
Сами подразделения, контролируемые Ираном, после войны в Ливане из-за опасения израильских ударов и атак ИГ
А вот причины такого состояния армии лежат в другой области. Она жила впроголодь при зарплате рядовых в несколько долларов, а после 2020 г. была сильно сокращена из-за экономического краха страны. О тяжелейшей и беспросветной для населения ситуации не раз открыто писали эксперты, в том числе российские. Основная причина – плохое управление и коррупция, но важным был и острый дефицит – как топлива, так и электроэнергии, подававшейся за пределами Дамаска несколько часов в день. Причина в том, что основные месторождения нефти контролировались курдами, находившимися под контролем американцев. Более того, американцы настояли на уничтожении пшеничных полей в курдских регионах, чтобы зерно не досталось жителям подконтрольных правительству территорий. Наконец, жесткие санкции США и ЕС препятствовали приходу инвестиций из богатых арабских стран, а начинать политические реформы, чтобы попытаться смягчить санкции, правительство не собиралось.
Наконец, отказ от компромисса с Турцией привел к тому, что именно турецкие власти накачали оружием и обучили оппонентов Дамаска в Идлибе, что помогло победить сирийскую армию. И Иран, и Россия уже не могли этому помешать.
Смогут ли взявшие власть представители вооруженной оппозиции укрепить свое положение и улучшить повседневную жизнь сирийцев? Вероятно, они надеются на помощь Катара и Турции, а также снятие санкций (что всегда поддерживала и поддерживает Россия), а также Запада. Если эта помощь поступит скоро и в достаточных объемах, можно надеяться на позитивный для страны исход событий. Но можно посмотреть и на Ливию, которая при меньшем населении и наличии действительно серьезных запасов нефти так и не смогла воссоединиться в единое государство.