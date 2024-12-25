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Конец эпохи Асада подкрался незаметно

Судьба Сирии зависит от того, как себя поведут партнеры новых хозяев Дамаска
Алексей Никольский , редактор отдела «Международный опыт»

Исключительно быстрое падение режима Башара Асада застало врасплох не только президента Сирии, но и его многочисленных недругов. Действительно, от начала наступления вооруженной оппозиции 27 ноября до отъезда Асада 8 декабря не прошло и двух недель. Сейчас, когда информации стало больше, можно говорить как о социально-экономических, так и о внешнеполитических и чисто военных причинах коллапса Сирийской Арабской Республики. Начнем с последних.

Просмотр победных видеороликов показывает, что вооруженная оппозиция активно использовала FPV-дроны для поражения техники и укреплений сирийской армии и ее союзников, к чему они были совершенно не готовы. После прорыва первой линии наступающие не встречали особого сопротивления – не только из-за бегства правительственных войск, но и, видимо, из-за их физического отсутствия: второй линии просто не было. Отмечаются большие проблемы сирийской армии со связью из-за массированного применения турецких средств радиоэлектронной борьбы, есть публикации о нападении с использованием смертника на штаб обороны Алеппо, которое привело к гибели главного иранского советника и других офицеров.

Сами подразделения, контролируемые Ираном, после войны в Ливане из-за опасения израильских ударов и атак ИГ (организация признана террористической и запрещена в РФ) были малочисленны и рассредоточены. После того как боевики после взятия Алеппо и Хамы устремились к Хомсу, контрудар по ним попытались нанести силы, оттянутые с юга из провинции Дераа, после чего там началось восстание. Таким образом, правительственная армия потерпела чисто военное поражение из-за технического, тактического и даже оперативного превосходства боевиков.

А вот причины такого состояния армии лежат в другой области. Она жила впроголодь при зарплате рядовых в несколько долларов, а после 2020 г. была сильно сокращена из-за экономического краха страны. О тяжелейшей и беспросветной для населения ситуации не раз открыто писали эксперты, в том числе российские. Основная причина – плохое управление и коррупция, но важным был и острый дефицит – как топлива, так и электроэнергии, подававшейся за пределами Дамаска несколько часов в день. Причина в том, что основные месторождения нефти контролировались курдами, находившимися под контролем американцев. Более того, американцы настояли на уничтожении пшеничных полей в курдских регионах, чтобы зерно не досталось жителям подконтрольных правительству территорий. Наконец, жесткие санкции США и ЕС препятствовали приходу инвестиций из богатых арабских стран, а начинать политические реформы, чтобы попытаться смягчить санкции, правительство не собиралось.

Наконец, отказ от компромисса с Турцией привел к тому, что именно турецкие власти накачали оружием и обучили оппонентов Дамаска в Идлибе, что помогло победить сирийскую армию. И Иран, и Россия уже не могли этому помешать.

Смогут ли взявшие власть представители вооруженной оппозиции укрепить свое положение и улучшить повседневную жизнь сирийцев? Вероятно, они надеются на помощь Катара и Турции, а также снятие санкций (что всегда поддерживала и поддерживает Россия), а также Запада. Если эта помощь поступит скоро и в достаточных объемах, можно надеяться на позитивный для страны исход событий. Но можно посмотреть и на Ливию, которая при меньшем населении и наличии действительно серьезных запасов нефти так и не смогла воссоединиться в единое государство.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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