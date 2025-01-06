США временно разрешили некоторые сделки с новыми властями Сирии
Вашингтон объявил о временном выводе из-под санкций определенных финансовых операции с правительственными учреждениями Сирии, транзакций, связанных с энергоресурсами, а также переводы через Центральный банк страны, говорится в заявлении министерства финансов США.
«Сегодня офис контроля за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) выпустил генеральную лицензию Сирии (GL) 24, расширяя разрешения на деятельность и транзакции в Сирии после 8 декабря 2024 г., – говорится в заявлении минфина. – Лицензия действует в течение шести месяцев, поскольку правительство США продолжает следить за развитием ситуации на месте».
Выпущенная лицензия GL 24 распространяется на сделки с правительственными учреждениями в Сирии, начавшиеся после 8 декабря 2024 г., сделки, касающиеся энергоресурсов, включая нефть, нефтепродукты, природный газ и электроэнергию, а также личные денежные переводов в Сирию, в том числе через третьи страны.
При этом запрет продолжает действовать на любые транзакции в интересах правительств России или Ирана.
Запрет на импорт сирийской нефти в США и финансовые переводы людям, находящимися под американскими санкциями, остается в силе.
8 декабря вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прошлого правительства. Президент Сирии Башар Асад получил политическое убежище в Москве. Исполняющим обязанности премьер-министра республики стал Мухаммед аль-Башир. Он сообщил о формировании временного правительства, которое будет работать до марта 2025 г.