США временно разрешили некоторые сделки с новыми властями Сирии

Выпущенная лицензия GL 24 распространяется на сделки с правительственными учреждениями в Сирии, начавшиеся после 8 декабря 2024 г., сделки, касающиеся энергоресурсов, включая нефть, нефтепродукты, природный газ и электроэнергию, а также личные денежные переводов в Сирию, в том числе через третьи страны.