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США временно разрешили некоторые сделки с новыми властями Сирии

Ведомости

Вашингтон объявил о временном выводе из-под санкций определенных финансовых операции с правительственными учреждениями Сирии, транзакций, связанных с энергоресурсами, а также переводы через Центральный банк страны, говорится в заявлении министерства финансов США.

«Сегодня офис контроля за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) выпустил генеральную лицензию Сирии (GL) 24, расширяя разрешения на деятельность и транзакции в Сирии после 8 декабря 2024 г., – говорится в заявлении минфина. – Лицензия действует в течение шести месяцев, поскольку правительство США продолжает следить за развитием ситуации на месте».

Выпущенная лицензия GL 24 распространяется на сделки с правительственными учреждениями в Сирии, начавшиеся после 8 декабря 2024 г., сделки, касающиеся энергоресурсов, включая нефть, нефтепродукты, природный газ и электроэнергию, а также личные денежные переводов в Сирию, в том числе через третьи страны.

При этом запрет продолжает действовать на любые транзакции в интересах правительств России или Ирана.

Запрет на импорт сирийской нефти в США и финансовые переводы людям, находящимися под американскими санкциями, остается в силе.

8 декабря вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прошлого правительства. Президент Сирии Башар Асад получил политическое убежище в Москве. Исполняющим обязанности премьер-министра республики стал Мухаммед аль-Башир. Он сообщил о формировании временного правительства, которое будет работать до марта 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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