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Эксперт оценил уровень взаимодействия России с Сирией после свержения Асада

Ведомости

Россия прервала паузу в контактах с Дамаском, но за это время Сирию посетили западные и ближневосточные дипломаты, включая Турцию. Об этом в беседе с «Ведомостями» заявил ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сухов. 

28 января российская делегация, в которую вошли заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов и спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, посетила Дамаск. Визит стал первым не только в этом году, но и с момента смены власти в республике в декабре 2024 г.

За время отсутствия российско-сирийских контактов страну посетили западные и ближневосточные дипломаты, включая «ключевого интересанта и союзника новых властей – Турции», отмечает Сухов. Исходя из этого, вряд ли взаимодействие России с Сирией вернется на тот же уровень, что при Башаре Асаде. По его словам, Москва может рассчитывать лишь на договоренности по сохранению функционирования баз на коммерческой основе.

«Но по ряду свидетельств, [авиабазу] "Хмеймим", скорее всего, сохранить не удастся. Максимум – добиться безопасного выхода наших сил. Причем может развернуться торг по поводу связанных с базой техники и оборудования», – говорит эксперт. 

На сохранение российской базы в портовом Тартусе шансов больше, – по словам Сухова, новые сирийские власти относятся к ней более нейтрально. Впрочем, Москва в переговорах с новыми властями находится в слабой позиции, поскольку ее экономическое влияние даже при предыдущем правительстве Асада было незначительным в сравнении с Ираном, продолжает он. В дальнейшем России вряд ли будет возможно конкурировать в Сирии с Турцией, арабскими монархиями и США, заключил эксперт.

22 января министр обороны в сирийском правительстве переходного периода Мурхаф Абу Касра сообщил, что новое сирийское руководство ведет переговоры с Россией по вопросу будущего военных баз РФ в Сирии. За день до этого стало известно, что Сирия расторгла соглашение с российской компанией «Стройтрансгаз» об управлении морским портом Тартус. 

Вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате столицы Сирии Дамаска и падении прежнего правительства 8 декабря 2024 г. Экс-президент арабской республики Асад бежал из страны, позже получив политическое убежище в России. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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