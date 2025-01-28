Эксперт оценил уровень взаимодействия России с Сирией после свержения Асада
Россия прервала паузу в контактах с Дамаском, но за это время Сирию посетили западные и ближневосточные дипломаты, включая Турцию. Об этом в беседе с «Ведомостями» заявил ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сухов.
28 января российская делегация, в которую вошли заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов и спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, посетила Дамаск. Визит стал первым не только в этом году, но и с момента смены власти в республике в декабре 2024 г.
За время отсутствия российско-сирийских контактов страну посетили западные и ближневосточные дипломаты, включая «ключевого интересанта и союзника новых властей – Турции», отмечает Сухов. Исходя из этого, вряд ли взаимодействие России с Сирией вернется на тот же уровень, что при Башаре Асаде. По его словам, Москва может рассчитывать лишь на договоренности по сохранению функционирования баз на коммерческой основе.
«Но по ряду свидетельств, [авиабазу] "Хмеймим", скорее всего, сохранить не удастся. Максимум – добиться безопасного выхода наших сил. Причем может развернуться торг по поводу связанных с базой техники и оборудования», – говорит эксперт.
На сохранение российской базы в портовом Тартусе шансов больше, – по словам Сухова, новые сирийские власти относятся к ней более нейтрально. Впрочем, Москва в переговорах с новыми властями находится в слабой позиции, поскольку ее экономическое влияние даже при предыдущем правительстве Асада было незначительным в сравнении с Ираном, продолжает он. В дальнейшем России вряд ли будет возможно конкурировать в Сирии с Турцией, арабскими монархиями и США, заключил эксперт.
22 января министр обороны в сирийском правительстве переходного периода Мурхаф Абу Касра сообщил, что новое сирийское руководство ведет переговоры с Россией по вопросу будущего военных баз РФ в Сирии. За день до этого стало известно, что Сирия расторгла соглашение с российской компанией «Стройтрансгаз» об управлении морским портом Тартус.
Вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате столицы Сирии Дамаска и падении прежнего правительства 8 декабря 2024 г. Экс-президент арабской республики Асад бежал из страны, позже получив политическое убежище в России.