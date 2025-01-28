Эксперт оценил уровень взаимодействия России с Сирией после свержения Асада

На сохранение российской базы в портовом Тартусе шансов больше, – по словам Сухова, новые сирийские власти относятся к ней более нейтрально. Впрочем, Москва в переговорах с новыми властями находится в слабой позиции, поскольку ее экономическое влияние даже при предыдущем правительстве Асада было незначительным в сравнении с Ираном, продолжает он. В дальнейшем России вряд ли будет возможно конкурировать в Сирии с Турцией, арабскими монархиями и США, заключил эксперт.