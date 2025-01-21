Власти Сирии расторгли соглашение с компанией из РФ об управлении портом Тартус

Востоковед Руслан Сулейманов в беседе с «Ведомостями» говорил, что у России есть шанс сохранить свою базу в Тартусе и Хмеймиме, но это присутствие скорее будет иметь символическое значение. По его словам, представители ХТШ («Хайят Тахрир аш-Шам», организация признана террористической и запрещена в РФ) никогда не выступали против присутствия в Сирии России, «чего нельзя сказать про их отношение к Ирану – эта страна полностью теряет свое влияние в Сирии».