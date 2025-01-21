Власти Сирии расторгли соглашение с компанией из РФ об управлении портом Тартус

Власти Сирии расторгли соглашение с компанией из РФ об управлении портом ТартусВ портовом городе расположена одна из российских военных баз
Сирийские власти расторгли соглашение с российской компанией «Стройтрансгаз» об управлении морским портом Тартус. Об этом пишет газета Al Watan со ссылкой на директора таможенного управления провинции Тартус Риада Джуди.
«Соглашение об инвестициях в порт Тартус, подписанное с российской компанией, было аннулировано. Все доходы от деятельности порта будут использоваться в интересах сирийского государства», – сказал он (цитата по ТАСС).
Правительство сейчас работает над реструктуризацией порта и рассчитывает восстановить его полноценную работу. Джуди заявил, что порт практически не работает из-за высоких сборов и стоимости логистических услуг. Новые сирийские власти снизили таможенные сборы для некоторых категорий товаров на 60%.
Сирия заключила инвестиционное соглашение со «Стройтрансгаз» в 2019 г. на 49 лет. По документу компания должна была управлять портом и инвестировать в его модернизацию $500 млн. ТАСС со ссылкой на источник писал, что новые власти Сирии не намерены в ближайшей перспективе разрывать соглашения, на основании которых Россия использует военные базы в провинциях Латакия и Тартус.
Вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате столицы Сирии Дамаска и падении прежнего правительства 8 декабря 2024 г. Экс-президент арабской республики Башар Асад бежал и страны, позже получив политическое убежище в России. Исполняющим обязанности премьер-министра Сирии стал Мухаммед аль-Башир. Он сообщил о формировании временного правительства.
18 января портал Al Araby сообщил, что новые сирийские власти запретили ввозить на территорию Сирии товары из России, Ирана и Израиля. В Сирию также будет запрещен въезд гражданам Ирана и Израиля. На россиян указанный запрет не распространяется.
Востоковед Руслан Сулейманов в беседе с «Ведомостями» говорил, что у России есть шанс сохранить свою базу в Тартусе и Хмеймиме, но это присутствие скорее будет иметь символическое значение. По его словам, представители ХТШ («Хайят Тахрир аш-Шам», организация признана террористической и запрещена в РФ) никогда не выступали против присутствия в Сирии России, «чего нельзя сказать про их отношение к Ирану – эта страна полностью теряет свое влияние в Сирии».