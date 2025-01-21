Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Власти Сирии расторгли соглашение с компанией из РФ об управлении портом Тартус

В портовом городе расположена одна из российских военных баз
Ведомости

Сирийские власти расторгли соглашение с российской компанией «Стройтрансгаз» об управлении морским портом Тартус. Об этом пишет газета Al Watan со ссылкой на директора таможенного управления провинции Тартус Риада Джуди.

«Соглашение об инвестициях в порт Тартус, подписанное с российской компанией, было аннулировано. Все доходы от деятельности порта будут использоваться в интересах сирийского государства», – сказал он (цитата по ТАСС).

Правительство сейчас работает над реструктуризацией порта и рассчитывает восстановить его полноценную работу. Джуди заявил, что порт практически не работает из-за высоких сборов и стоимости логистических услуг. Новые сирийские власти снизили таможенные сборы для некоторых категорий товаров на 60%.

Сирия заключила инвестиционное соглашение со «Стройтрансгаз» в 2019 г. на 49 лет. По документу компания должна была управлять портом и инвестировать в его модернизацию $500 млн. ТАСС со ссылкой на источник писал, что новые власти Сирии не намерены в ближайшей перспективе разрывать соглашения, на основании которых Россия использует военные базы в провинциях Латакия и Тартус. 

Вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате столицы Сирии Дамаска и падении прежнего правительства 8 декабря 2024 г. Экс-президент арабской республики Башар Асад бежал и страны, позже получив политическое убежище в России. Исполняющим обязанности премьер-министра Сирии стал Мухаммед аль-Башир. Он сообщил о формировании временного правительства.

18 января портал Al Araby сообщил, что новые сирийские власти запретили ввозить на территорию Сирии товары из России, Ирана и Израиля. В Сирию также будет запрещен въезд гражданам Ирана и Израиля. На россиян указанный запрет не распространяется.

Востоковед Руслан Сулейманов в беседе с «Ведомостями» говорил, что у России есть шанс сохранить свою базу в Тартусе и Хмеймиме, но это присутствие скорее будет иметь символическое значение. По его словам, представители ХТШ («Хайят Тахрир аш-Шам», организация признана террористической и запрещена в РФ) никогда не выступали против присутствия в Сирии России, «чего нельзя сказать про их отношение к Ирану – эта страна полностью теряет свое влияние в Сирии».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных