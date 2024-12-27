ТАСС: новые власти Сирии не планируют расторгать договоры о базах РФ

В день захвата власти в Сирии Кремль заявил о получении гарантий безопасности российских военных баз в арабской республике. 19 декабря президент РФ Владимир Путин сообщил о планах России использовать военные базы в Сирии для доставки гуманитарной помощи жителям страны. Москва не знает, сохранит ли она свои базы в республике, – по словам Путина, это будет зависеть от совпадения интересов с новым руководством Сирии.