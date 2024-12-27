ТАСС: новые власти Сирии не планируют расторгать договоры о базах РФ
Сирийские власти не намерены в ближайшей перспективе разрывать соглашения, на основании которых Россия использует военные базы в провинциях Латакия и Тартус. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениями насчет сохранения российских объектов в Сирии.
Собеседник агентства подчеркнул, что Россия нацелена на сохранение юридического статуса своих баз.
«Переговоры сосредоточены на том, чтобы военные действия и смена режима не считались форс-мажором и основанием для расторжения договоров о долгосрочной аренде объектов в провинциях Тартус и Латакия», – сказал он, добавив, что до окончания переговоров Сирия не планирует расторгать соглашения.
По словам источника, обсуждается также численность российского контингента.
Вооруженная сирийская оппозиция захватила власть в Сирии 8 декабря, объявив, что прежнее правительство пало. Президент республики Башар Асад и его приближенные лица получили политическое убежище в России. Исполняющим обязанности премьер-министра Сирии был назначен Мухаммед аль-Башир.
В день захвата власти в Сирии Кремль заявил о получении гарантий безопасности российских военных баз в арабской республике. 19 декабря президент РФ Владимир Путин сообщил о планах России использовать военные базы в Сирии для доставки гуманитарной помощи жителям страны. Москва не знает, сохранит ли она свои базы в республике, – по словам Путина, это будет зависеть от совпадения интересов с новым руководством Сирии.
21 декабря министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что судьбу российских военных баз в Сирии после свержения прошлого правительства должны решить жители арабской республики. Он также подчеркнул, что Турция не поддерживает никакие иностранные военные базы в Сирии.