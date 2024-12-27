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ТАСС: новые власти Сирии не планируют расторгать договоры о базах РФ

Ведомости

Сирийские власти не намерены в ближайшей перспективе разрывать соглашения, на основании которых Россия использует военные базы в провинциях Латакия и Тартус. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениями насчет сохранения российских объектов в Сирии.

Собеседник агентства подчеркнул, что Россия нацелена на сохранение юридического статуса своих баз.

«Переговоры сосредоточены на том, чтобы военные действия и смена режима не считались форс-мажором и основанием для расторжения договоров о долгосрочной аренде объектов в провинциях Тартус и Латакия», – сказал он, добавив, что до окончания переговоров Сирия не планирует расторгать соглашения.

По словам источника, обсуждается также численность российского контингента.

Вооруженная сирийская оппозиция захватила власть в Сирии 8 декабря, объявив, что прежнее правительство пало. Президент республики Башар Асад и его приближенные лица получили политическое убежище в России. Исполняющим обязанности премьер-министра Сирии был назначен Мухаммед аль-Башир.

В день захвата власти в Сирии Кремль заявил о получении гарантий безопасности российских военных баз в арабской республике. 19 декабря президент РФ Владимир Путин сообщил о планах России использовать военные базы в Сирии для доставки гуманитарной помощи жителям страны. Москва не знает, сохранит ли она свои базы в республике, – по словам Путина, это будет зависеть от совпадения интересов с новым руководством Сирии.

21 декабря министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что судьбу российских военных баз в Сирии после свержения прошлого правительства должны решить жители арабской республики. Он также подчеркнул, что Турция не поддерживает никакие иностранные военные базы в Сирии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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