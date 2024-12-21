Глава МИД Турции возложил на сирийцев ответственность за судьбу российских баз

В день захвата власти в Сирии в Кремле говорили о получении гарантий безопасности российских военных баз в арабской республике. 19 декабря президент РФ Владимир Путин заявил о планах России использовать военные базы в Сирии для доставки гуманитарной помощи жителям республики. При этом Москва не знает, сохранит ли она свои базы в стране. Это будет зависеть от совпадения интересов с новым сирийским руководством, указал Путин.