Глава МИД Турции возложил на сирийцев ответственность за судьбу российских баз
Судьбу российских военных баз в Сирии после свержения прошлого правительства должны решить жители арабской республики. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью France 24.
Фидан указал, что Турция не поддерживает никакие иностранные военные базы в Сирии. По его словам, они должны уйти.
«Это будет зависеть от сирийского народа. Но сейчас, как мы видим, россияне находятся в процессе передислокации своих подразделений, и в конце этого процесса мы не знаем, сколько из них останется на базах в Сирии», – отметил министр.
8 декабря вооруженная сирийская оппозиция захватила власть в Сирии, объявив о падении прежнего правительства. Президент страны Башар Асад прибыл в Москву вместе с приближенными лицами, они получили политическое убежище. Исполняющим обязанности премьер-министра Сирии стал Мухаммед аль-Башир. Он объявил о формировании временного правительства, которое будет работать до марта 2025 г.
В день захвата власти в Сирии в Кремле говорили о получении гарантий безопасности российских военных баз в арабской республике. 19 декабря президент РФ Владимир Путин заявил о планах России использовать военные базы в Сирии для доставки гуманитарной помощи жителям республики. При этом Москва не знает, сохранит ли она свои базы в стране. Это будет зависеть от совпадения интересов с новым сирийским руководством, указал Путин.