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Глава МИД Турции возложил на сирийцев ответственность за судьбу российских баз

Ведомости

Судьбу российских военных баз в Сирии после свержения прошлого правительства должны решить жители арабской республики. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью France 24.

Фидан указал, что Турция не поддерживает никакие иностранные военные базы в Сирии. По его словам, они должны уйти.

«Это будет зависеть от сирийского народа. Но сейчас, как мы видим, россияне находятся в процессе передислокации своих подразделений, и в конце этого процесса мы не знаем, сколько из них останется на базах в Сирии», – отметил министр.

8 декабря вооруженная сирийская оппозиция захватила власть в Сирии, объявив о падении прежнего правительства. Президент страны Башар Асад прибыл в Москву вместе с приближенными лицами, они получили политическое убежище. Исполняющим обязанности премьер-министра Сирии стал Мухаммед аль-Башир. Он объявил о формировании временного правительства, которое будет работать до марта 2025 г.

В день захвата власти в Сирии в Кремле говорили о получении гарантий безопасности российских военных баз в арабской республике. 19 декабря президент РФ Владимир Путин заявил о планах России использовать военные базы в Сирии для доставки гуманитарной помощи жителям республики. При этом Москва не знает, сохранит ли она свои базы в стране. Это будет зависеть от совпадения интересов с новым сирийским руководством, указал Путин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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