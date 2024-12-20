Путин рассказал о судьбе российских баз в Сирии

«Оценить перспективы сохранения военного присутствия России в Сирии можно будет после 1 марта, проведения там новых выборов или даже к середине 2025 г.», – говорит старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин. Эксперт объяснил, что в лице Асада Москва потеряла важного стратегического союзника в регионе. Ситуация осложняется и тем, что новое руководство Сирии пока не высказало конкретных позиций о формате отношений в будущем. Это связано, в частности, с неоднородностью группы, пришедшей к власти после Асада. Но Сажин считает, что если новые сирийские власти и оставят базы, то потребуют за это деньги.