Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Путин рассказал о судьбе российских баз в Сирии

Президент России впервые раскрыл детали падения Дамаска
Нурлан Гасымов
Роман Романов
Россия вывезла из Сирии в Тегеран после развала сирийской армии 4000 бойцов проиранских ополчений
Россия вывезла из Сирии в Тегеран после развала сирийской армии 4000 бойцов проиранских ополчений / Максим Блинов / РИА Новости

Россия планирует использовать военные базы в Сирии для доставки гуманитарной помощи жителям арабской республики, заявил 19 декабря в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, президент Владимир Путин. При этом Москва пока не знает, сохранит ли она свои базы в Сирии. Это, по словам главы государства, будет зависеть от совпадения интересов с новым сирийским руководством, захватившим власть после свержения президента Башара Асада.

«Подавляющее [число] из них [стран Ближнего Востока] говорит нам, что были бы заинтересованы, чтобы наши военные базы в Сирии остались. Не знаю, мы должны подумать над этим», – пояснил Путин. Российский лидер также подчеркнул, что Москва рассчитывает на мир и спокойствие в Сирии и поддерживает контакт со всеми сторонами.

В настоящее время российские военнослужащие присутствуют на военно-морской базе в Тартусе и авиабазе «Хмеймим» на северо-западе Сирии. В 2017 г. Москва и предыдущая власть в Дамаске продлили соглашение о присутствии российских сил еще на 49 лет.

Россия начала эвакуировать своих военных из глубинных пунктов дислокации в Сирии на следующий день после падения власти Асада 8 декабря. По данным телеканала CNN Turk, для этого российское руководство обратилось к турецким властям с просьбой помочь безопасно вывести российские войска через подконтрольные Турции районы Сирии.

Путин в ходе прямой линии также впервые раскрыл детали падения Алеппо 30 ноября, откуда вскоре началось продвижение сирийских боевиков в сторону Дамаска. По его словам, вооруженная оппозиция заняла город без боя силами 350 боевиков, хотя его обороняла группировка правительственных войск и проиранских ополчений численностью 30 000 человек. «Они взорвали свои позиции и ушли. Так же, за редким исключением, было по всей территории Сирии», – добавил президент.

Россия и Израиль

Россия осудила продвижение израильской армии на 60 км по фронту 20–25 км вглубь Сирии и захват укреплений на сирийской части Голанских высот, которые, по его словам, создавались еще советскими специалистами, «что-то вроде линии Мажино». Это, по мнению российского лидера, сделало Тель-Авив единственным бенефициаром в гражданской войне в Сирии. «Мы надеемся, что когда-нибудь Израиль выйдет с территорий Сирии, но сейчас он завозит туда дополнительные войска. Более того, местное население уже обращается с просьбой включить их в еврейское государство», – добавил Путин.

Кроме того, во время наступления сирийских боевиков на Дамаск Москва помогла эвакуировать около 4000 бойцов проиранских группировок с территории Сирии, с базы «Хмеймим», в Тегеран. При этом у России, отметил Путин, не было наземных войск в арабской республике, а вся наземная компонента состояла из сирийских правительственных войск и проиранских отрядов.

«Оценить перспективы сохранения военного присутствия России в Сирии можно будет после 1 марта, проведения там новых выборов или даже к середине 2025 г.», – говорит старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин. Эксперт объяснил, что в лице Асада Москва потеряла важного стратегического союзника в регионе. Ситуация осложняется и тем, что новое руководство Сирии пока не высказало конкретных позиций о формате отношений в будущем. Это связано, в частности, с неоднородностью группы, пришедшей к власти после Асада. Но Сажин считает, что если новые сирийские власти и оставят базы, то потребуют за это деньги.

Ясность в будущем отношений России и Сирии наступит после установления полноценного правительства, соглашается эксперт РСМД Камран Гасанов. «В целом, конечно, военно-стратегические позиции России при новых властях не будут настолько же прочными, как при Асаде. Большое достижение уже в том, что на Тартус и «Хмеймим» никто не напал и нам не дали 24 часа на эвакуацию и мы не бежали, как иранцы», – сказал он.

Гасанов также считает, что Израиль является основным бенефициаром произошедшего в Сирии, а Иран, наоборот, лишившись стратегического союзника, может только надеяться на добрососедские отношения: «Ни о каком влиянии, равном времени правления Асада, речи идти не может».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных