Путин рассказал о судьбе российских баз в Сирии

Путин рассказал о судьбе российских баз в СирииПрезидент России впервые раскрыл детали падения Дамаска
Россия планирует использовать военные базы в Сирии для доставки гуманитарной помощи жителям арабской республики, заявил 19 декабря в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, президент Владимир Путин. При этом Москва пока не знает, сохранит ли она свои базы в Сирии. Это, по словам главы государства, будет зависеть от совпадения интересов с новым сирийским руководством, захватившим власть после свержения президента Башара Асада.
«Подавляющее [число] из них [стран Ближнего Востока] говорит нам, что были бы заинтересованы, чтобы наши военные базы в Сирии остались. Не знаю, мы должны подумать над этим», – пояснил Путин. Российский лидер также подчеркнул, что Москва рассчитывает на мир и спокойствие в Сирии и поддерживает контакт со всеми сторонами.
В настоящее время российские военнослужащие присутствуют на военно-морской базе в Тартусе и авиабазе «Хмеймим» на северо-западе Сирии. В 2017 г. Москва и предыдущая власть в Дамаске продлили соглашение о присутствии российских сил еще на 49 лет.
Россия начала эвакуировать своих военных из глубинных пунктов дислокации в Сирии на следующий день после падения власти Асада 8 декабря. По данным телеканала CNN Turk, для этого российское руководство обратилось к турецким властям с просьбой помочь безопасно вывести российские войска через подконтрольные Турции районы Сирии.
Путин в ходе прямой линии также впервые раскрыл детали падения Алеппо 30 ноября, откуда вскоре началось продвижение сирийских боевиков в сторону Дамаска. По его словам, вооруженная оппозиция заняла город без боя силами 350 боевиков, хотя его обороняла группировка правительственных войск и проиранских ополчений численностью 30 000 человек. «Они взорвали свои позиции и ушли. Так же, за редким исключением, было по всей территории Сирии», – добавил президент.
Россия и Израиль
Россия осудила продвижение израильской армии на 60 км по фронту 20–25 км вглубь Сирии и захват укреплений на сирийской части Голанских высот, которые, по его словам, создавались еще советскими специалистами, «что-то вроде линии Мажино». Это, по мнению российского лидера, сделало Тель-Авив единственным бенефициаром в гражданской войне в Сирии. «Мы надеемся, что когда-нибудь Израиль выйдет с территорий Сирии, но сейчас он завозит туда дополнительные войска. Более того, местное население уже обращается с просьбой включить их в еврейское государство», – добавил Путин.
Кроме того, во время наступления сирийских боевиков на Дамаск Москва помогла эвакуировать около 4000 бойцов проиранских группировок с территории Сирии, с базы «Хмеймим», в Тегеран. При этом у России, отметил Путин, не было наземных войск в арабской республике, а вся наземная компонента состояла из сирийских правительственных войск и проиранских отрядов.
«Оценить перспективы сохранения военного присутствия России в Сирии можно будет после 1 марта, проведения там новых выборов или даже к середине 2025 г.», – говорит старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин. Эксперт объяснил, что в лице Асада Москва потеряла важного стратегического союзника в регионе. Ситуация осложняется и тем, что новое руководство Сирии пока не высказало конкретных позиций о формате отношений в будущем. Это связано, в частности, с неоднородностью группы, пришедшей к власти после Асада. Но Сажин считает, что если новые сирийские власти и оставят базы, то потребуют за это деньги.
Ясность в будущем отношений России и Сирии наступит после установления полноценного правительства, соглашается эксперт РСМД Камран Гасанов. «В целом, конечно, военно-стратегические позиции России при новых властях не будут настолько же прочными, как при Асаде. Большое достижение уже в том, что на Тартус и «Хмеймим» никто не напал и нам не дали 24 часа на эвакуацию и мы не бежали, как иранцы», – сказал он.
Гасанов также считает, что Израиль является основным бенефициаром произошедшего в Сирии, а Иран, наоборот, лишившись стратегического союзника, может только надеяться на добрососедские отношения: «Ни о каком влиянии, равном времени правления Асада, речи идти не может».