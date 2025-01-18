Сирия запретила импорт товаров из России, Ирана и Израиля

17 января специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов и посол Сирии в Москве Башар Джаафари обсудили ситуацию в арабской республике. В ходе беседы российская сторона подтвердила неизменную позицию в поддержку единства, территориальной целостности и суверенитета Сирии.