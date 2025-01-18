Сирия запретила импорт товаров из России, Ирана и Израиля
Новые сирийские власти запретили ввозить на территорию Сирии товары из России, Ирана и Израиля. Об этом сообщил портал Al Araby со ссылкой на министерство финансов арабской республики.
Незаконно ввозимые товары будут подлежать конфискации. В Сирию также будет запрещен въезд гражданам Ирана и Израиля. На россиян указанный запрет не распространяется.
Вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате столицы Сирии Дамаска и падении прежнего правительства 8 декабря 2024 г. Президент арабской республики Башар Асад получил политическое убежище в Москве. Исполняющим обязанности премьер-министра Сирии стал Мухаммед аль-Башир. Он сообщил о формировании временного правительства.
17 января специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов и посол Сирии в Москве Башар Джаафари обсудили ситуацию в арабской республике. В ходе беседы российская сторона подтвердила неизменную позицию в поддержку единства, территориальной целостности и суверенитета Сирии.