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Лидер сирийской оппозиции: у Сирии есть стратегические интересы с Россией

Ведомости

Сирию и Россию связывают стратегические интересы, новые сирийские власти не хотят, чтобы российская сторона ушла из арабской республики в ущерб отношениям стран. Об этом заявил телеканалу Al Arabiya лидер сирийской оппозиции Мухаммад аль-Джулани.

«Мы не хотим, чтобы Россия ушла таким образом. Россия – вторая по силе страна в мире и имеет огромное значение», – подчеркнул аль-Джулани.

Вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства 8 декабря. Президент Сирии Башар Асад получил политическое убежище в Москве.

В день захвата власти в Сирии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил о получении гарантий безопасности российских военных баз в республике. 19 декабря президент России Владимир Путин рассказал о планах использовать российские военные базы в Сирии для доставки гумпомощи жителям страны. При этом он отметил, что не знает, сохранит ли Россия свои базы в стране, это будет зависеть от совпадения интересов с новым сирийским руководством.

21 декабря глава МИД Турции Хакан Фидан отмечал, что судьбу российских военных баз в Сирии после свержения прежнего правительства должны решить жители республики. Он добавил, что Турция не поддерживает никакие иностранные военные базы в Сирии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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