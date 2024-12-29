Лидер сирийской оппозиции: у Сирии есть стратегические интересы с Россией

В день захвата власти в Сирии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил о получении гарантий безопасности российских военных баз в республике. 19 декабря президент России Владимир Путин рассказал о планах использовать российские военные базы в Сирии для доставки гумпомощи жителям страны. При этом он отметил, что не знает, сохранит ли Россия свои базы в стране, это будет зависеть от совпадения интересов с новым сирийским руководством.