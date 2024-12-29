Лидер сирийской оппозиции: у Сирии есть стратегические интересы с Россией
Сирию и Россию связывают стратегические интересы, новые сирийские власти не хотят, чтобы российская сторона ушла из арабской республики в ущерб отношениям стран. Об этом заявил телеканалу Al Arabiya лидер сирийской оппозиции Мухаммад аль-Джулани.
«Мы не хотим, чтобы Россия ушла таким образом. Россия – вторая по силе страна в мире и имеет огромное значение», – подчеркнул аль-Джулани.
Вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства 8 декабря. Президент Сирии Башар Асад получил политическое убежище в Москве.
В день захвата власти в Сирии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил о получении гарантий безопасности российских военных баз в республике. 19 декабря президент России Владимир Путин рассказал о планах использовать российские военные базы в Сирии для доставки гумпомощи жителям страны. При этом он отметил, что не знает, сохранит ли Россия свои базы в стране, это будет зависеть от совпадения интересов с новым сирийским руководством.
21 декабря глава МИД Турции Хакан Фидан отмечал, что судьбу российских военных баз в Сирии после свержения прежнего правительства должны решить жители республики. Он добавил, что Турция не поддерживает никакие иностранные военные базы в Сирии.