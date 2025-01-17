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Замглавы МИД России обсудил с послом Сирии ситуацию в стране

Ведомости

Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и посол Сирии в Москве Башар Джаафари обсудили ситуацию в арабской республике. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Встреча прошла по просьбе сирийского посла. Во время беседы стороны обсудили ситуацию вокруг Сирии. Россия подтвердила неизменную позицию в поддержку единства, территориальной целостности и суверенитета арабской республики.

Вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства 8 декабря 2024 г. Президент Сирии Башар Асад получил политическое убежище в Москве. Исполняющим обязанности премьер-министра страны стал Мухаммед аль-Башир. Он заявил о формировании временного правительства, которое будет работать до марта 2025 г.

14 января представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Рикардо Пирес сообщил, что с 27 ноября 2024 г. более 250 000 детей были вынуждены оставить свои дома в связи с обострением конфликта в Сирии. По его словам, несмотря на прекращение боевых действий, дети в стране по-прежнему сталкиваются с серьезными угрозами, в том числе неразорвавшимися боеприпасами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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