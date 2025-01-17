Замглавы МИД России обсудил с послом Сирии ситуацию в стране

14 января представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Рикардо Пирес сообщил, что с 27 ноября 2024 г. более 250 000 детей были вынуждены оставить свои дома в связи с обострением конфликта в Сирии. По его словам, несмотря на прекращение боевых действий, дети в стране по-прежнему сталкиваются с серьезными угрозами, в том числе неразорвавшимися боеприпасами.