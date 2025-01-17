Замглавы МИД России обсудил с послом Сирии ситуацию в стране
Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и посол Сирии в Москве Башар Джаафари обсудили ситуацию в арабской республике. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.
Встреча прошла по просьбе сирийского посла. Во время беседы стороны обсудили ситуацию вокруг Сирии. Россия подтвердила неизменную позицию в поддержку единства, территориальной целостности и суверенитета арабской республики.
Вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства 8 декабря 2024 г. Президент Сирии Башар Асад получил политическое убежище в Москве. Исполняющим обязанности премьер-министра страны стал Мухаммед аль-Башир. Он заявил о формировании временного правительства, которое будет работать до марта 2025 г.
14 января представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Рикардо Пирес сообщил, что с 27 ноября 2024 г. более 250 000 детей были вынуждены оставить свои дома в связи с обострением конфликта в Сирии. По его словам, несмотря на прекращение боевых действий, дети в стране по-прежнему сталкиваются с серьезными угрозами, в том числе неразорвавшимися боеприпасами.