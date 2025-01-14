ЮНИСЕФ: более 250 000 детей покинули дома с 27 ноября в Сирии
Более 250 000 детей были вынуждены оставить свои дома с 27 ноября из-за обострения конфликта в Сирии, сообщил представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Рикардо Пирес.
«С 27 ноября более четверти миллиона детей были вынуждены покинуть свои дома из-за обострения конфликта», – заявил Пирес на пресс-брифинге в Женеве.
Пирес подчеркнул, что, несмотря на прекращение боевых действий в республике, дети там сталкиваются с серьезными угрозами, включая неразорвавшиеся боеприпасы (НВБ).
«Только в декабре прошлого года ЮНИСЕФ получил сообщения о 116 детях, погибших или раненных из-за НВБ, что в среднем составляет почти четыре ребенка в день, – сказал Пирес, добавив, что скорее всего эти данные занижены из-за изменчивой гуманитарной ситуации. – Новые волны перемещения только усиливают опасность. Для этих детей, а также для тех, кто пытается вернуться в родные места, угроза НВБ остается постоянной и неизбежной».
Он заметил, что за последние девять лет было зарегистрировано не менее 422 000 инцидентов с НВБ в 14 провинциях Сирии, причем, по оценкам, половина из них закончилась трагическими случаями с участием детей.
Пирес призвал к немедленному вложению средств в очистку территорий от взрывных устройств.
«Более 10 лет разрушительного конфликта оставили сирийские общины усеянными смертельно опасными остатками войны, включая примерно 324 000 единиц неразорвавшихся боеприпасов, разбросанных по всей стране, – сказал он. – Эта угроза затрагивает около 5 млн детей, живущих в районах, зараженных НВБ и минами, которые стали основной причиной гибели детей в Сирии. Каждый их шаг связан с риском немыслимой трагедии».
8 декабря вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прошлого правительства. Президент Сирии Башар Асад получил политическое убежище в Москве. Исполняющим обязанности премьер-министра республики стал Мухаммед аль-Башир. Он сообщил о формировании временного правительства, которое будет работать до марта 2025 г.