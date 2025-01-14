ЮНИСЕФ: более 250 000 детей покинули дома с 27 ноября в Сирии

«Только в декабре прошлого года ЮНИСЕФ получил сообщения о 116 детях, погибших или раненных из-за НВБ, что в среднем составляет почти четыре ребенка в день, – сказал Пирес, добавив, что скорее всего эти данные занижены из-за изменчивой гуманитарной ситуации. – Новые волны перемещения только усиливают опасность. Для этих детей, а также для тех, кто пытается вернуться в родные места, угроза НВБ остается постоянной и неизбежной».